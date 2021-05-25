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Pandemia

ES receberá 152 mil doses para vacinar professor e jovens com comorbidade

Segundo o governador Renato Casagrande, serão 139.750 imunizantes da Astrazeneca de 12.870 da Pfizer

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:08

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 mai 2021 às 18:08
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Espírito Santo ainda nesta semana Crédito: William Caldeira
Espírito Santo vai receber um novo lote com 152.620 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. Segundo o governador Renato Casagrande, que falou sobre o assunto no Twitter, serão 139.750 imunizantes da Astrazeneca, distribuídos no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 12.870 da Pfizer.
ES receberá 152 mil doses para vacinar professor e jovens com comorbidade
"Os municípios poderão ampliar a vacinação de professores e iniciar a de pessoas com comorbidades acima dos 18 anos", disse.
Segundo o deputado federal Evair de Melo, as 139.750 doses de Astrazeneca, devem chegar ao Estado ainda na madrugada desta quarta-feira (26).
A reportagem de A Gazeta acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que informou que as doses serão utilizadas para dar continuidade à vacinação do público de comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e do sistema prisional. O Estado sinalizou aos municípios para darem início à vacinação do público acima dos 18 anos com comorbidade.
"Além disso, com a chegada desta nova remessa, o Estado dará início à distribuição para atender os profissionais do transporte de passageiros (motoristas e cobradores) e pessoas em situação de rua. Os novos públicos contam com uma população estimada de pouco mais de 22 mil pessoas. Para marcar a incorporação destes novos públicos, o governo do Estado realizará um ato simbólico, nesta quarta-feira (26), no Palácio Anchieta, em Vitória", complementou a secretaria.

Atualização

25/05/2021 - 7:02
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu à demanda. O texto foi atualizado.

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