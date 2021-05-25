ES receberá 152 mil doses para vacinar professor e jovens com comorbidade

152.620 doses de vacinas contra a Covid-19 estão previstas para chegar do @minsaude essa semana ao ES. 139.750 Fiocruz e 12.870, Pfizer. Os municípios poderão ampliar a vacinação de professores e iniciar a de pessoas com comorbidades acima dos 18 anos.

Já tem data as novas vacinas para o Espírito Santo da @fiocruz . 139.750 doses chegam em Vitória amanhã 26/05/2021 - 00:10 VOO LA 3217 enviadas pelo @minsaude . Distribuir rápido aos municípios e colocar no braço dos capixabas.

"Além disso, com a chegada desta nova remessa, o Estado dará início à distribuição para atender os profissionais do transporte de passageiros (motoristas e cobradores) e pessoas em situação de rua. Os novos públicos contam com uma população estimada de pouco mais de 22 mil pessoas. Para marcar a incorporação destes novos públicos, o governo do Estado realizará um ato simbólico, nesta quarta-feira (26), no Palácio Anchieta, em Vitória", complementou a secretaria.