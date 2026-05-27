Polícia Civil prende investigador réu por atirar em motoboy em Vitória

A Polícia Civil cumpriu, na tarde de terça-feira (26), o mandado de prisão preventiva do investigador Jorge Malani após a Justiça aceitar denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O policial é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de arma de fogo de uso restrito.





A decisão judicial torna o investigado réu no processo e determina sua prisão preventiva no âmbito das investigações sobre o disparo que atingiu um motoboy durante uma briga de trânsito em Vitória, no dia 26 de abril.





Segundo a corporação, a prisão foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Após o cumprimento do mandado, o investigador foi encaminhado à Unidade Prisional Especial da Polícia Civil (UPEPC).





Paralelamente à esfera criminal, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil informou que também tramita um Procedimento Disciplinar Administrativo. O processo pode resultar em sanções que vão desde advertência e suspensão até a demissão do servidor.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jorge Malani e mantém este espaço aberto para manifestações.