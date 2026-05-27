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Ordem da Justiça

Polícia Civil prende investigador réu por atirar em motoboy em Vitória

Investigador Jorge Malani foi preso após decisão judicial que aceitou denúncia do MPES por tentativa de homicídio qualificado

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 07:05

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 mai 2026 às 07:05
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória Samy Ferreira

A Polícia Civil cumpriu, na tarde de terça-feira (26), o mandado de prisão preventiva do investigador Jorge Malani após a Justiça aceitar denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O policial é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de arma de fogo de uso restrito.


A decisão judicial torna o investigado réu no processo e determina sua prisão preventiva no âmbito das investigações sobre o disparo que atingiu um motoboy durante uma briga de trânsito em Vitória, no dia 26 de abril.


Segundo a corporação, a prisão foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Após o cumprimento do mandado, o investigador foi encaminhado à Unidade Prisional Especial da Polícia Civil (UPEPC).


Paralelamente à esfera criminal, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil informou que também tramita um Procedimento Disciplinar Administrativo. O processo pode resultar em sanções que vão desde advertência e suspensão até a demissão do servidor.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jorge Malani e mantém este espaço aberto para manifestações.

Briga e tiro no trânsito

A confusão teve início em um semáforo da Avenida Marechal Campos, no bairro Maruípe, quando o motoboy teria sido fechado por um veículo Corolla preto. Segundo relato do chefe da vítima, o condutor teria discutido com o entregador e, posteriormente, efetuado o disparo.


Mesmo ferido, o motoboy conseguiu pilotar até o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, passou por cirurgia e sofreu ferimentos graves no rosto.


De acordo com familiares, a vítima segue em recuperação e pode precisar de novos procedimentos cirúrgicos, além de permanecer impossibilitada de trabalhar.

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