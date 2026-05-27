Polícia Civil prende investigador réu por atirar em motoboy em Vitória

Briga e tiro no trânsito
A confusão teve início em um semáforo da Avenida Marechal Campos, no bairro Maruípe, quando o motoboy teria sido fechado por um veículo Corolla preto. Segundo relato do chefe da vítima, o condutor teria discutido com o entregador e, posteriormente, efetuado o disparo.
Mesmo ferido, o motoboy conseguiu pilotar até o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, passou por cirurgia e sofreu ferimentos graves no rosto.
De acordo com familiares, a vítima segue em recuperação e pode precisar de novos procedimentos cirúrgicos, além de permanecer impossibilitada de trabalhar.