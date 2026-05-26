Justiça decreta prisão de policial que atirou no rosto de motoboy em Vitória

A Justiça decretou a prisão preventiva do policial civil Jorge Malani por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de arma de fogo de uso restrito. O investigador da Polícia Civil capixaba havia sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) por atirar no rosto de um motoboy durante uma briga de trânsito em Vitória.





A confusão começou em um semáforo da Avenida Marechal Campos, na altura de Maruípe. De acordo com o chefe da vítima, que preferiu não se identificar, o entregador teria sido fechado por um motorista que dirigia um Corolla preto.





“Ele pediu desculpas e seguiu o trajeto. Quando chegou em frente à Ufes de Maruípe, o motorista jogou o carro contra ele e falou: ‘Duvida eu te dar um tiro?’”, relatou.





Ainda segundo o relato, o entregador afirmou que estava apenas trabalhando, mas o suspeito teria efetuado o disparo e fugido em seguida. O tiro atingiu a lateral do rosto da vítima. Mesmo ferido, o jovem conseguiu pilotar até a guarda do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, onde pediu socorro.





O motociclista foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por cirurgia.





“Ele quebrou quase todos os dentes, teve um buraco na bochecha, atingiu a língua e próximo ao olho”, contou a mãe da vítima na época do caso.





Atualmente, segundo familiares, a vítima está em recuperação, mas ainda pode precisar passar por outro procedimento cirúrgico e segue impossibilitada de trabalhar.





Procurada, a Polícia Civil informou que o inquérito, conduzido pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, foi concluído e encaminhado ao MPES. O órgão solicitou novas diligências, incluindo um novo depoimento da vítima.





“As diligências foram concluídas de forma célere e o inquérito foi encaminhado novamente ao MPES”, informou a corporação.





A Polícia Civil também afirmou que o servidor está afastado das funções após decisão judicial que acatou o pedido de afastamento cautelar feito pela corporação.





No âmbito administrativo, o caso é investigado em um procedimento disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil. As punições podem variar entre advertência, suspensão e até demissão da instituição.