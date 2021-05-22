Golpe da vacinação acende alerta no ES; veja como se proteger

Golpistas enganam quem espera vacina contra a Covid-19 no ES Crédito: Freepik

A prática consiste em acionar a vítima, via SMS, aplicativo de mensagem do celular ou ligação telefônica, alegando ser um servidor da prefeitura. No contato, o falso funcionário público solicita dados para cadastrar o cidadão interessado na injeção contra o vírus.

Para chamar a atenção para o novo golpe, o Ministério da Saúde fez uma publicação em suas redes sociais. No texto, o órgão federal alerta que não oferece esse tipo de serviço por telefone.

"O @minsaude alerta para um novo golpe em nome do órgão! A ação visa clonar seu número do aplicativo de mensagens e ter acesso aos dados do seu celular. Não caia nessa! O Ministério da Saúde não telefona para marcar vacinação e jamais pede este tipo de confirmação de dados" Minitério da Saúde - Redes sociais

O @minsaude alerta para um novo golpe em nome do órgão! A ação visa clonar seu número do aplicativo de mensagens e ter acesso aos dados do seu celular. Não caia nessa!



O Ministério da Saúde não telefone para marcar vacinação e jamais pede este tipo de confirmação de dados. pic.twitter.com/1Mv4ShhDKj — Ministério da Saúde (@minsaude) January 14, 2021

Em Vila Velha , bandidos criaram um perfil falso da prefeitura no Instagram e solicitaram informações privadas dos internautas. Através de uma publicação no site oficial, o município informou que denunciou o perfil aos administradores da rede social. A administração municipal orienta que o morador não "encaminhe informações pessoais ou clique em links estranhos".

"Os perfis das redes sociais oficiais da Prefeitura de Vila Velha não solicitam códigos enviados para telefones de munícipes, por isso, caso receba algum pedido nesse sentido, supostamente em nome da prefeitura, não responda", reforça a nota.

Situação semelhante foi identificada em Cariacica . A Secretaria de Saúde informou que é falso um link fcompartilhado pelas redes sociais sobre agendamento de vacinação com a Coronavac. O agendamento na cidade é feito somente pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

COMO SE PROTEGER

Caso isso aconteça, a orientação da Polícia Civil é desligar a ligação com o suposto responsável pelo agendamento e procurar um contato da Secretaria de Saúde do município. A partir do site oficial, o cidadão retorna a ligação e confirma a oferta do serviço, conforme explicou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.

"A orientação é não clicar em link, mesmo a pretexto de ser de prefeitura. Os criminosos sabem que algumas prefeituras estão entrando em contato para fazer a marcação de vacinação e alguns vão aproveitar para tentar aplicar golpes e até clonar o seu WhatsApp" Brenno Andrade - Delegado

O delegado ressalta que, de posse dos dados das vítimas, os criminosos criam contas bancárias para aplicar novos golpes, cadastram números de celular no nome de terceiros e até contratam empréstimos.

"Cuidado se pedirem código de confirmação para agendamento que você vai receber via SMS. Em muitos casos, os criminosos falam que o número representa a confirmação do agendamento, mas na verdade estão tentando clonar seu Whatsapp", afirma.

Delegado Brenno Andrade, titular da delegacia que investiga crimes cibernéticos Crédito: Arquivo/AG

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS