A Prefeitura de Vitória divulgou nesta quarta-feira (19) uma lista com os nomes dos professores que vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
O documento foi confeccionado pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu) e conta com profissionais da educação das faixas etárias de 50 a 59 anos e 40 a 49 anos que ainda não foram contemplados com a imunização.
Vitória divulga lista de professores que serão vacinados contra a Covid-19
A lista também traz a data, o local e o horário marcados para a imunização. A vacinação começará no sábado (22), no Manaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), na Capital.
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Lista dos professores de Vitória que serão vacinados - 50 a 59 anos
A vacinação começará no sábado (22), no Manaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia)
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Lista dos professores de Vitória que serão vacinados - 40 a 49 anos
A vacinação começará no sábado (22), no Manaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia)
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Vale lembrar que, caso o professor tenha tomado a vacina contra gripe, é necessário aguardar por 14 dias para tomar a vacina contra Covid-19.