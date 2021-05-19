Covid-19: Serra divulga lista de professores que serão vacinados

A Secretaria de Saúde da Serra dará continuidade, a partir desta quinta-feira (20), à imunização dos professores contra a contágio pelo coronavírus. Ao todo, serão vacinados 1.224 profissionais da educação, com idade acima de 44 anos, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até a próxima terça-feira (25).
A vacinação ocorrerá por meio de lista nominal enviada pelo município, com o local, dia e o horário marcados para que todos sejam contemplados, evitando aglomerações e filas desnecessárias.
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Lista de profissionais da Educação que serão vacinados na Serra
Vacinação do grupo será realizada até a próxima terça-feira (25)
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Segundo informações da Prefeitura da Serra, as pessoas que estão agendadas para o Parque da Cidade serão imunizadas na quinta (20), sexta (21), segunda (24) e terça-feira (25). No sábado (22), a vacinação ocorrerá na Faculdade Multivix/Serra.
Para se vacinar é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina. Também é preciso estar atento ao intervalo das doses de cada doença: caso o interessado já tenha tomado imunizante contra a gripe ou qualquer outra vacina do calendário nacional, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a Covid-19.
MUDANÇA NA VACINAÇÃO DO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO
A mudança na divulgação da lista de educadores que serão vacinados contra a Covid-19 e a exigência de um novo documento passou a valer nesta semana no Espírito Santo, o que acabou gerando uma série de questionamentos entre profissionais da Educação sobre procedimentos que devem ser adotados para garantir a imunização.
Assessor de Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Marcelo Lema explicou que a lista deixa de ser divulgada no site do órgão por uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de modo a melhorar o fluxo de informações com as secretarias municipais da Saúde que são as responsáveis por conduzir a imunização nas cidades.
Para vacinar, também passou-se a exigir uma declaração padronizada emitida pela direção da instituição de ensino, certificando o vínculo existente do profissional com o estabelecimento.
MAIS DE 190 MIL DOSES
Na madrugada desta terça-feira (18), o Espírito Santo recebeu 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Foi o maior quantitativo até o momento enviado pelo governo federal, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Ao todo, foram 99.600 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan), 77.700 da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz) e 14.040 da Pfizer/BioNTech.