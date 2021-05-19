Covid-19: Serra divulga lista de professores que serão vacinados

Solenidade que abriu vacinação aos professores do ES Crédito: Hélio Filho | Secom ES | Arquivo

A Secretaria de Saúde da Serra dará continuidade, a partir desta quinta-feira (20), à imunização dos professores contra a contágio pelo coronavírus . Ao todo, serão vacinados 1.224 profissionais da educação, com idade acima de 44 anos, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 , até a próxima terça-feira (25).

A vacinação ocorrerá por meio de lista nominal enviada pelo município, com o local, dia e o horário marcados para que todos sejam contemplados, evitando aglomerações e filas desnecessárias.

Arquivos & Anexos Lista de profissionais da Educação que serão vacinados na Serra Vacinação do grupo será realizada até a próxima terça-feira (25) Tamanho do arquivo: 308kb Baixar

Segundo informações da Prefeitura da Serra, as pessoas que estão agendadas para o Parque da Cidade serão imunizadas na quinta (20), sexta (21), segunda (24) e terça-feira (25). No sábado (22), a vacinação ocorrerá na Faculdade Multivix/Serra.

Para se vacinar é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina. Também é preciso estar atento ao intervalo das doses de cada doença: caso o interessado já tenha tomado imunizante contra a gripe ou qualquer outra vacina do calendário nacional, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a Covid-19.

MUDANÇA NA VACINAÇÃO DO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO

A mudança na divulgação da lista de educadores que serão vacinados contra a Covid-19 e a exigência de um novo documento passou a valer nesta semana no Espírito Santo , o que acabou gerando uma série de questionamentos entre profissionais da Educação sobre procedimentos que devem ser adotados para garantir a imunização.

Para vacinar, também passou-se a exigir uma declaração padronizada emitida pela direção da instituição de ensino, certificando o vínculo existente do profissional com o estabelecimento.

MAIS DE 190 MIL DOSES