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Agendamento

Serra abre 3.640 vagas para vacina contra a Covid-19 e mais de 5 mil para gripe

O agendamento para a vacina contra a Covid-19 será aberto nesta quarta-feira (19) às 18h; já para a vacina contra a gripe, o agendamento estará disponível a partir das 20h

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 15:50
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Agendamento de vacinas na Serra será aberto nesta quarta-feira (19) Crédito: Freepik
A Secretaria de Saúde da Serra vai abrir nesta quarta-feira (19) mais 3.640 vagas de agendamento on-line, a partir das 18 horas, para a vacina contra a Covid-19. Para a vacina contra a gripe, serão 5.296 doses disponíveis para o agendamento, que será aberto a partir das 20 horas. Todas as marcações deverão ser feitas no site da prefeitura.
Para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, podem fazer o agendamento idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, fibrose cística, obesidade mórbida, doença renal crônica em diálise, fibrose cística), com idade entre 18 e 59 anos e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 40 e 59 anos.
Podem fazer também o agendamento as pessoas com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), também na faixa etária de 40 a 59 anos. Também estarão disponíveis vagas para gestantes e puérperas, que tomarão a primeira dose da vacina da Pfizer.
Os trabalhadores da saúde e idosos com mais de 85 anos que precisam tomar a segunda dose da vacina do laboratório Fiocruz/AstraZeneca, também podem fazer o agendamento no site da prefeitura.

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QUANDO SERÁ A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A vacinação ocorrerá entre sexta (21) e segunda-feira (24) nas seis Unidades Regionais de Saúde e nas Unidades Básicas de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta, André Carloni, São Marcos e Central Carapina. Também haverá vacinação nos drive-thrus do Parque da Cidade.

VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

Já para a vacina da Influenza, o público atendido será de crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias),  gestantes, puérperas (45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores e idosos com mais de 60 anos. A vacinação também ocorrerá entre sexta (21) e segunda (24) em todas as unidades de saúde do município.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os professores, para tomar a vacina contra a gripe, devem levar a declaração emitida pela escola.
Quem tem comorbidades e vacinará contra a Covid-19, deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento, ou a prescrição médica com a descrição da comorbidade. Receita de medicamento não será aceita.
As pessoas com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto e o cartão do BPC. Os laudos/declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, é necessário que a pessoa leve o original do documento e a cópia.
É preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado o imunizante contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.

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