Vitória abre agendamento para pessoas com comorbidades entre 30 e 59 anos

Mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Espírito Santo

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são 99.600 doses da Coronavac, 77.700 doses da AstraZeneca e 14.040 doses da Pfizer. Ao todo, são 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação no Espírito Santo.