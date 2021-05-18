Vitória abre agendamento para pessoas com comorbidades entre 30 e 59 anos

Nesta terça-feira (18), às 10 horas, será aberto agendamento on-line para vacinação de pessoas com comorbidades entre 30 e 59 anos contra a Covid-19 em Vitória. Serão 800 vagas. O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Vitória On-line. A prefeitura divulgou a informação pouco antes de o agendamento ter início.
MAIS DE 190 MIL CHEGARAM AO ES
O Espírito Santo recebeu mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 na madrugada desta terça-feira (18). O novo lote conta com imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e é o maior quantitativo já recebido pelo Estado até o momento.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são 99.600 doses da Coronavac, 77.700 doses da AstraZeneca e 14.040 doses da Pfizer. Ao todo, são 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação no Espírito Santo.
A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá ao longo desta terça-feira (18), segundo informações da Sesa.