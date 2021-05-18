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Vacina contra Covid-19

Coronavac: Vila Velha divulga lista de convocados para segunda dose

Não haverá ligações e os listados deverão comparecer ao local determinado no dia e hora anunciado, com documento e comprovante da primeira dose da vacina

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 22:36

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 mai 2021 às 22:36
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Vila Velha divulga lista de convocados para segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Com o recebimento de novas doses do imunizante Coronavac, que chegaram ao município de Vila Velha na última semana, a prefeitura do município, por meio da Secretaria de Saúde, adotou a estratégia de divulgar uma lista de contemplados que aguardam a segunda dose da vacina. Não haverá ligações e os listados deverão comparecer ao local determinado no dia e hora anunciado, com documento e comprovante da primeira dose.

Arquivos & Anexos

Lista de convocados para a segunda dose da Coronavac em Vila Velha

A nova lista contém munícipes que receberam a primeira dose entre os dias 28 de março a 1º de abril
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A nova lista contém munícipes que receberam a primeira dose entre os dias 28 de março a 1º de abril. De acordo com a PMVV, os moradores que tomaram a primeira dose da Coronavac entre os dias 20 de março e 01 de abril e não tiverem o nome listado, deverão encaminhar e-mail com o comprovante para [email protected]
No município canela-verde, mais de 15 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac. Com o último repasse realizado pelo Ministério da Saúde, a expectativa é que 6 mil pessoas sejam imunizadas até o próximo sábado (22). As imunizações começam nesta terça-feira (18).

NOVAS REMESSAS

Após anúncio realizado no início da tarde desta segunda-feira (17) sobre a chegada de novas doses de vacinas contra a Covid-19, o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou a vinda de mais uma remessa ao Espírito Santo: desta vez, 14.040 doses do imunizante da Pfizer. Somadas às anteriores 177.300 vacinas, o Estado recebe 191.340 doses até esta terça-feira (18).
Além da Pfizer, o governador já havia confirmado o a chegada de 99.600 doses da Coronavac e outras 77.700 da Astrazeneca ainda nesta segunda (17). Com isso, a expectativa é reduzir a fila dos que aguardam a segunda dose da Coronavac, já atrasada para cerca de 152 mil pessoas no Estado.

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