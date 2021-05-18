Coronavac: Vila Velha divulga lista de convocados para segunda dose

Vila Velha divulga lista de convocados para segunda dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Com o recebimento de novas doses do imunizante Coronavac, que chegaram ao município de Vila Velha na última semana, a prefeitura do município, por meio da Secretaria de Saúde, adotou a estratégia de divulgar uma lista de contemplados que aguardam a segunda dose da vacina. Não haverá ligações e os listados deverão comparecer ao local determinado no dia e hora anunciado, com documento e comprovante da primeira dose.

Arquivos & Anexos Lista de convocados para a segunda dose da Coronavac em Vila Velha A nova lista contém munícipes que receberam a primeira dose entre os dias 28 de março a 1º de abril Tamanho do arquivo: 996kb Baixar

A nova lista contém munícipes que receberam a primeira dose entre os dias 28 de março a 1º de abril. De acordo com a PMVV, os moradores que tomaram a primeira dose da Coronavac entre os dias 20 de março e 01 de abril e não tiverem o nome listado, deverão encaminhar e-mail com o comprovante para [email protected]

No município canela-verde, mais de 15 mil pessoas aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac. Com o último repasse realizado pelo Ministério da Saúde, a expectativa é que 6 mil pessoas sejam imunizadas até o próximo sábado (22). As imunizações começam nesta terça-feira (18).

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