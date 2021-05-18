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Quase 100 mil de Coronavac

ES recebe 191.340 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Doses dos imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e  Pfizer chegaram ao Espírito Santo na madrugada desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 07:14

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

18 mai 2021 às 07:14
Mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Espírito Santo
Mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Espírito Santo Crédito: Bartolomeu Martins/ Ministério da Saúde
O Espírito Santo recebeu mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 na madrugada desta terça-feira (18). O novo lote conta com imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e é o maior quantitativo já recebido pelo Estado até o momento.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são 99.600 doses da Coronavac, 77.700 doses da AstraZeneca e 14.040 doses da Pfizer. Ao todo, são 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à campanha de vacinação no Espírito Santo.
A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá ao longo desta terça-feira (18), segundo informações da Sesa. 

CORONAVAC PARA SEGUNDA DOSE

Ainda de acordo com a Sesa, as quase 100 mil doses da Coronavac que chegaram serão destinadas exclusivamente para aplicação de segundas doses. Já os imunizantes da Pfizer serão enviados para primeira dose de gestantes, puérperas e também pessoas com comorbidades.
O Estado fará o envio de doses da AstraZeneca para dar continuidade à vacinação da primeira dose de pessoas com comorbidades e de trabalhadores da educação, além do envio de segundas doses para público idoso de 65 a 69 anos.
A orientação à população que se encontra com esquema para a segunda dose superior a 28 dias é que aguarde o anúncio da chegada de novas doses e o agendamento que cada cidade irá realizar.

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