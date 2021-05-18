Grávidas e puérperas começam a ser vacinadas com doses da Pfizer em Cachoeiro

Gestantes e puérperas começam a ser vacinadas com doses da Pfizer em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI

Gestantes e puérperas começaram a ser vacinadas com doses da Pfizer em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , nesta terça-feira (18). A vacinação deste grupo estava suspensa desde a orientação do Ministério da Saúde para não utilizar as doses da AstraZeneca.

Segundo informações da prefeitura , na segunda-feira (17), o município recebeu 768 doses da vacina da Pfizer contra Covid-19 para primeira aplicação em gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto), com e sem comorbidades.

Na sede do município, o atendimento será realizado nesta terça (18), quarta (19) e quinta-feira (20), na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (das 7h às 16h) e nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Rica (7h às 13h), Aquidaban (9h às 15h) e Jardim Itapemirim (13h às 18h). As mulheres devem procurar o local mais próximo da sua casa, nos horários estabelecidos.

“Faremos a vacinação apenas terça, quarta e quinta-feira por motivos operacionais, uma vez que a vacina é da Pfizer e, em instância municipal, ela só pode ser armazenada por 5 dias. Nossas equipes farão um trabalho de sensibilização junto às gestantes e puérperas para que aproveitem essa oportunidade de imunização”, explicou o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Quem mora nos distritos, a prefeitura divulgou que elas serão vacinadas nas unidades básicas de sua região, de acordo com o cronograma de uma equipe volante de vacinação.

Para a receber a dose da vacina, as gestantes precisam apresentar cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação, já as puérperas, a certidão de nascimento do bebê ou declaração de nascidos vivos, liberada pelo hospital.

A vacina da Pfizer também é administrada em duas doses. O Ministério da Saúde estabeleceu o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda.

TEM QUE RESPEITAR O PRAZO DA VACINA CONTRA A GRIPE

A prefeitura ressaltou que quem já tomou a vacina contra a gripe (Influenza) precisa respeitar um intervalo de 14 dias para receber a dose contra o coronavírus.

Pontos de vacinação para gestantes e puérperas na cidade