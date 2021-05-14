Cachoeiro abre agendamento para vacinar pessoas acima de 30 anos com comorbidades

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades podem agendar a vacina contra Covid-19. O agendamento começou nesta sexta-feira (14) e é feito pelo telefone diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
De acordo com a prefeitura, a ampliação da faixa etária se dá de acordo com a disponibilidade de vacinas no município. No total, 2.720 doses da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca) estão disponíveis para o agendamento.
“Estamos ampliando a faixa etária de acordo com a evolução da campanha e com a chegada de novas doses – sempre seguindo as orientações federais e estaduais”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
No dia da vacinação, será necessário apresentar laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade e os seguintes documentos: documento de identidade com foto; cartão de vacina; cartão do SUS ou CPF.
Nesta etapa, estão incluídas as comorbidades: Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.
As doenças cardiovasculares também fazem parte deste grupo, são elas: insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; imunossuprimidos; hemoglobinopatias graves e cirrose hepática.
VACINA PARA OUTRAS COMORBIDADES
Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental: pessoas de 18 a 59 anos, com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental), estão sendo vacinadas nas instituições em que são atendidas. Para as que não têm vínculos com instituições, é necessário ir até a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa.
Fibrose cística ou obesidade mórbida: pessoas de 18 a 59 anos com fibrose cística ou obesidade mórbida – Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou maior do que 40 – também podem procurar a UBS mais próxima da residência para se vacinarem. Será preciso comprovar a condição de saúde com laudo médico. No caso das pessoas com obesidade mórbida, se a pessoa não tiver laudo, um profissional de enfermagem da UBS fará o cálculo na hora.
Doença renal crônica: para pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a Semus está organizando a vacinação in loco, nos hospitais em que são atendidas.
Deficiência permanente: para vacinar pessoas com deficiência permanente, de 55 a 59 anos, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), será considerado o cadastro do programa e levantamento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).
CONTATO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA AGENDAMENTO
- UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112
- UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358
- UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229
- UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416
- UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529
- UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362
- UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376
- UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320
- UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426
- UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417
- UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418
- UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427
- UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845
- UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556
- UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378
- UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728
- UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980
- UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962
- UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111
- UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781
- UBS Nossa Senhora da Penha – Telefone: (28) 3155-5423
- UBS Itaoca – (28) 3539-1664
- UBS Conduru – (28) 3539-5293
- UBS Burarama – (28) 3539-3072
- UBS Córrego dos Monos – (28) 3517-7303
- UBS Soturno – (28) 3524-2007
- UBS Pacotuba – Telefone: (28) 3539-7109
- UBS Coutinho – Telefone: (28) 3539-8223