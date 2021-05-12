Cachoeiro retorna com aulas presenciais nas escolas municipais

Cachoeiro retornou com aulas presenciais nas escolas municipais Crédito: Márcia Leal/PMCI

As aulas presenciais na rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , começaram a retornar nesta quarta-feira (12). A volta dos alunos será de forma gradual. Os primeiros estudantes que retornaram são os matriculados no quarto e quinto ano.

A decisão de aulas presenciais foi divulgada pela prefeitura após a autorização do governo estadual para funcionamento de escolas de Ensino Infantil e do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (até o 5º ano) em municípios com risco baixo, moderado e alto. O modelo de ensino será híbrido, ou seja, uma semana com aulas presenciais e uma semana com ensino remoto.

“É um dia muito importante para Cachoeiro e para a educação. No início deste ano (no outro retorno das aulas presenciais), a gente teve um retorno bem significativo, e acredito que seja a mesma média desta vez”, disse a secretária de Educação, Cristina Lens.

VOLTA PRESENCIAL É OPTATIVA

A secretária explicou que a volta às aulas presenciais é optativa. “A família que não quiser retornar com o estudante à escola pode ter todo atendimento 100% remoto, através da plataforma. E quem quiser mandar o filho para a escola, é só seguir o cronograma dos dias de aula. Durante o decorrer das aulas, as famílias também podem mudar de opinião e decidir enviar o aluno, ou não mandar mais", explicou.

Nesta manhã, as escolas receberam os alunos com aferição de temperatura, limpeza das mãos com álcool e utilização de máscara. A ocupação das salas de aula não pode exceder 50% da capacidade.

“Sabemos da preocupação das famílias e da escola, mas do que for da nossa responsabilidade, nós estamos fazendo com todo cuidado, com todas as medidas de prevenção para que a gente possa receber esses estudantes da melhor forma possível”, completou a secretária.

Para a aluna Maria Helena Vicente, do 5º ano, o retorno à sala de aula é importante para melhorar o aprendizado. “Estudar em casa é bom, mas eu prefiro a escola porque aqui a gente aprende mais do que em casa. Então, eu acho muito importante vir pra escola para o nosso aprendizado. Muita saudade da professora, das amigas e da escola”, disse a estudante.

Como o retorno das turmas será gradativo, a prefeitura planeja que até meados do mês de julho, ocorra as aulas presenciais das turmas de pré-escola e maternal.

Confira o calendário de retorno das aulas:

12 de maio, para as turmas de 4º e 5º ano (Grupo 1)

17 de maio, para as turmas de 4º e 5º ano (Grupo 2)

24 de maio, para as turmas de 1º ao 3º ano (Grupo 1)

31 de maio, para as turmas de 1º ao 3º ano (Grupo 2)

07 de junho, para as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 1)

14 de junho, para as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)

21 de junho, para as turmas de Maternal III e IV (Grupo 1)

30 de junho, para as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)

5 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)

19 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)