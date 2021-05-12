Cachoeiro retorna com aulas presenciais nas escolas municipais

As aulas presenciais na rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começaram a retornar nesta quarta-feira (12). A volta dos alunos será de forma gradual. Os primeiros estudantes que retornaram são os matriculados no quarto e quinto ano.
A decisão de aulas presenciais foi divulgada pela prefeitura após a autorização do governo estadual para funcionamento de escolas de Ensino Infantil e do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (até o 5º ano) em municípios com risco baixo, moderado e alto. O modelo de ensino será híbrido, ou seja, uma semana com aulas presenciais e uma semana com ensino remoto.
“É um dia muito importante para Cachoeiro e para a educação. No início deste ano (no outro retorno das aulas presenciais), a gente teve um retorno bem significativo, e acredito que seja a mesma média desta vez”, disse a secretária de Educação, Cristina Lens.
VOLTA PRESENCIAL É OPTATIVA
A secretária explicou que a volta às aulas presenciais é optativa. “A família que não quiser retornar com o estudante à escola pode ter todo atendimento 100% remoto, através da plataforma. E quem quiser mandar o filho para a escola, é só seguir o cronograma dos dias de aula. Durante o decorrer das aulas, as famílias também podem mudar de opinião e decidir enviar o aluno, ou não mandar mais", explicou.
Nesta manhã, as escolas receberam os alunos com aferição de temperatura, limpeza das mãos com álcool e utilização de máscara. A ocupação das salas de aula não pode exceder 50% da capacidade.
“Sabemos da preocupação das famílias e da escola, mas do que for da nossa responsabilidade, nós estamos fazendo com todo cuidado, com todas as medidas de prevenção para que a gente possa receber esses estudantes da melhor forma possível”, completou a secretária.
Para a aluna Maria Helena Vicente, do 5º ano, o retorno à sala de aula é importante para melhorar o aprendizado. “Estudar em casa é bom, mas eu prefiro a escola porque aqui a gente aprende mais do que em casa. Então, eu acho muito importante vir pra escola para o nosso aprendizado. Muita saudade da professora, das amigas e da escola”, disse a estudante.
Como o retorno das turmas será gradativo, a prefeitura planeja que até meados do mês de julho, ocorra as aulas presenciais das turmas de pré-escola e maternal.
Confira o calendário de retorno das aulas:
- 12 de maio, para as turmas de 4º e 5º ano (Grupo 1)
- 17 de maio, para as turmas de 4º e 5º ano (Grupo 2)
- 24 de maio, para as turmas de 1º ao 3º ano (Grupo 1)
- 31 de maio, para as turmas de 1º ao 3º ano (Grupo 2)
- 07 de junho, para as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 1)
- 14 de junho, para as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)
- 21 de junho, para as turmas de Maternal III e IV (Grupo 1)
- 30 de junho, para as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)
- 5 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)
- 19 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)
Com a colaboração de Maíra Brito/TV Gazeta Sul