Veja como vai funcionar a vacinação de pessoas com comorbidades em Cachoeiro

As pessoas com comorbidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão poder se vacinar contra a Covid-19, a partir desta terça-feira (4). A notícia foi dada pela prefeitura nesta manhã. A etapa envolve pessoas com idade de 18 a 59 anos, que fazem parte dos grupos prioritários da fase 1.
Segundo a prefeitura, pessoas de 18 a 59 anos com fibrose cística ou obesidade mórbida (Índice de Massa Corpórea igual ou maior do que 40) poderão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, para agendar a vacinação. Será preciso apresentar laudo médico na hora da vacinação para comprovar a condição de saúde.
SÍNDROME DE DOWN OU DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Já para as pessoas de 18 a 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental) e pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a prefeitura informou que está organizando a vacinação in loco, ou seja, nas instituições em que são atendidos – como Apae ou hospitais, por exemplo.
GESTANTE
No caso de gestantes e puérperas com comorbidades, a prefeitura explicou que as Unidades Básicas de Saúde já possuem um mapeamento desse grupo em seus territórios e entrarão em contato para agendar a vacinação.
DEFICIENTE CADASTRADO NO BPC
Em Cachoeiro, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está fazendo um levantamento para alcançar as pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
QUANTIDADE DE DOSES
O município recebeu 1.305 doses para as pessoas com comorbidades; 225 para gestantes e puérperas; e 365, especificamente, para pessoas com deficiência permanente. Todas essas doses são da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).
“As remessas enviadas para Cachoeiro ainda não são suficientes para alcançar todas as pessoas com comorbidades, por isso há uma lista de prioridades. Pedimos a toda a população que tenha tranquilidade e que, independente de estar ou não vacinado, continue seguindo os protocolos sanitários”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Até o momento, já foram aplicadas 53.089 doses em cachoeirenses, somando primeiras e segundas, até a manhã desta terça (4).
Contatos das Unidades Básicas de Saúde
- UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112
- UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358
- UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229
- UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416
- UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529
- UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362
- UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376
- UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320
- UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426
- UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417
- UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418
- UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427
- UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845
- UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556
- UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378
- UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728
- UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980
- UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962
- UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111
- UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781
- UBS Nossa Senhora da Penha – Telefone: (28) 3155-5423
- UBS Itaoca – (28) 3539-1664
- UBS Conduru – (28) 3539-5293
- UBS Burarama – (28) 3539-3072
- UBS Córrego dos Monos – (28) 3517-7303
- UBS Soturno – (28) 3524-2007
- UBS Pacotuba – Telefone: (28) 3539-7109
- UBS Coutinho – Telefone: (28) 3539-8223