Veja como vai funcionar a vacinação de pessoas com comorbidades em Cachoeiro

Vacinação de pessoas com comorbidades em Cachoeiro começa nesta terça Crédito: Carlos Alberto Silva

As pessoas com comorbidades de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , vão poder se vacinar contra a Covid-19, a partir desta terça-feira (4). A notícia foi dada pela prefeitura nesta manhã. A etapa envolve pessoas com idade de 18 a 59 anos, que fazem parte dos grupos prioritários da fase 1.

Segundo a prefeitura, pessoas de 18 a 59 anos com fibrose cística ou obesidade mórbida (Índice de Massa Corpórea igual ou maior do que 40) poderão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, para agendar a vacinação. Será preciso apresentar laudo médico na hora da vacinação para comprovar a condição de saúde.

SÍNDROME DE DOWN OU DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Já para as pessoas de 18 a 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental) e pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a prefeitura informou que está organizando a vacinação in loco, ou seja, nas instituições em que são atendidos – como Apae ou hospitais, por exemplo.

GESTANTE

No caso de gestantes e puérperas com comorbidades, a prefeitura explicou que as Unidades Básicas de Saúde já possuem um mapeamento desse grupo em seus territórios e entrarão em contato para agendar a vacinação.

DEFICIENTE CADASTRADO NO BPC

Em Cachoeiro, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está fazendo um levantamento para alcançar as pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

QUANTIDADE DE DOSES

O município recebeu 1.305 doses para as pessoas com comorbidades; 225 para gestantes e puérperas; e 365, especificamente, para pessoas com deficiência permanente. Todas essas doses são da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).

“As remessas enviadas para Cachoeiro ainda não são suficientes para alcançar todas as pessoas com comorbidades, por isso há uma lista de prioridades. Pedimos a toda a população que tenha tranquilidade e que, independente de estar ou não vacinado, continue seguindo os protocolos sanitários”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Até o momento, já foram aplicadas 53.089 doses em cachoeirenses, somando primeiras e segundas, até a manhã desta terça (4).

Contatos das Unidades Básicas de Saúde