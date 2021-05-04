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Covid-19

Veja como vai funcionar a vacinação de pessoas com comorbidades em Cachoeiro

O município recebeu 1.305 doses para as pessoas com comorbidades; 225 para gestantes e puérperas; e 365 para pessoas com deficiência permanente. Imunização começa nesta terça (4)

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:40

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:40
Vacina de Oxford
Vacinação de pessoas com comorbidades em Cachoeiro começa nesta terça Crédito: Carlos Alberto Silva
As pessoas com comorbidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão poder se vacinar contra a Covid-19, a partir desta terça-feira (4). A notícia foi dada pela prefeitura nesta manhã. A etapa envolve pessoas com idade de 18 a 59 anos, que fazem parte dos grupos prioritários da fase 1.
Segundo a prefeitura, pessoas de 18 a 59 anos com fibrose cística ou obesidade mórbida (Índice de Massa Corpórea igual ou maior do que 40) poderão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência, para agendar a vacinação. Será preciso apresentar laudo médico na hora da vacinação para comprovar a condição de saúde.

SÍNDROME DE DOWN OU DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Já para as pessoas de 18 a 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental) e pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a prefeitura informou que está organizando a vacinação in loco, ou seja, nas instituições em que são atendidos – como Apae ou hospitais, por exemplo.

GESTANTE

No caso de gestantes e puérperas com comorbidades, a prefeitura explicou que as Unidades Básicas de Saúde já possuem um mapeamento desse grupo em seus territórios e entrarão em contato para agendar a vacinação.

DEFICIENTE CADASTRADO NO BPC

Em Cachoeiro, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está fazendo um levantamento para alcançar as pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

QUANTIDADE DE DOSES

O município recebeu 1.305 doses para as pessoas com comorbidades; 225 para gestantes e puérperas; e 365, especificamente, para pessoas com deficiência permanente. Todas essas doses são da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).
“As remessas enviadas para Cachoeiro ainda não são suficientes para alcançar todas as pessoas com comorbidades, por isso há uma lista de prioridades. Pedimos a toda a população que tenha tranquilidade e que, independente de estar ou não vacinado, continue seguindo os protocolos sanitários”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Até o momento, já foram aplicadas 53.089 doses em cachoeirenses, somando primeiras e segundas, até a manhã desta terça (4).

Contatos das Unidades Básicas de Saúde

  • UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112
  • UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358
  • UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229
  • UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416
  • UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529
  • UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362
  • UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376
  • UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320
  • UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426
  • UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417
  • UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418
  • UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427
  • UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845
  • UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556
  • UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378
  • UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728
  • UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980
  • UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962
  • UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111
  • UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781
  • UBS Nossa Senhora da Penha – Telefone: (28) 3155-5423
  • UBS Itaoca – (28) 3539-1664
  • UBS Conduru – (28) 3539-5293
  • UBS Burarama – (28) 3539-3072
  • UBS Córrego dos Monos – (28) 3517-7303
  • UBS Soturno – (28) 3524-2007
  • UBS Pacotuba – Telefone: (28) 3539-7109
  • UBS Coutinho – Telefone: (28) 3539-8223

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