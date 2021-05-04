Vídeo mostra criança sendo atropelada ao atravessar rua no ES

Vídeo mostra criança sendo atropelada ao atravessar rua Crédito: Videomonitoramento

menina de 4 anos sobreviveu após tentar atravessar a rua e ser atropelada por um veículo no Centro de Umamenina de 4 anossobreviveu após tentar atravessar a rua e ser atropelada por um veículo no Centro de Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo, no dia 26 de abril. O atropelamento repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Após o susto, a criança foi resgatada e passa bem.

As imagens mostram que a menina ainda checa se há movimento de carros nos dois sentidos da via, mas, ao tentar atravessar a pista correndo, acaba sendo atingida e arrastada por um veículo. Veja abaixo:

Pelas imagens, é possível ver que as pessoas que passam pelo local socorrem e colocam a menina dentro do veículo. Os condutores do automóvel ajudaram no resgate e levaram a criança para o pronto-socorro de Mantenópolis.

A mãe da menina afirmou que no pronto-socorro a criança foi medicada e orientada a voltar para casa. Segundo a mãe, nenhum exame foi pedido. Para realizar um atendimento completo, ela disse que teve que levar a menina para um hospital de Mantena, cidade vizinha, já no Estado de Minas Gerais.

De acordo com informações obtidas no pronto-socorro de Mantenópolis, a menina foi atendida por um médico de plantão. Ela realizou alguns exames e foi liberada após constatarem que não havia traumas ou ferimentos graves.

Avaliada também no hospital de Mantena, a mãe informou que nada foi constatado na criança.

ORIENTAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

Segundo o militar do Corpo de Bombeiros Davi Pedroza, que atende os municípios da região de Mantenópolis e entorno, nesse tipo de acidente, os próprios populares acabam resgatando as vítimas. "Alguns acidentes assim, pelo fato da gravidade e da distância, as vítimas são levadas ao hospital pelos próprios populares", contou.

O militar afirma que o recomendável é que as pessoas acionem os Bombeiros pelo telefone 193, mas nos casos em que o atendimento pode demorar a chegar, qualquer socorro pode ajudar as vítimas. "Entre a vítima ficar um bom tempo esperando o socorro ideal chegar, dependendo da gravidade, qualquer socorro num tempo reduzido compensa", afirmou.

O QUE DIZ A AUTOESCOLA

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma representante da autoescola responsável pelo veículo informou que automóvel era conduzido por uma pessoa que estava realizando aulas práticas. A empresa ressaltou que o vídeo mostra o que o que de fato ocorreu, uma criança correndo para atravessar a rua e sendo atingida pelo veículo.

"ELA ESTÁ BEM", DIZ MÃE

A mãe da menina relatou à reportagem que ficou surpresa com a repercussão do atropelamento e ressaltou que a menina passa bem.

"Fiquei surpresa quando divulgaram e todo mundo começou a compartilhar, muita gente achou que foi grave, mas felizmente ela não teve ferimentos graves e está bem", contou.