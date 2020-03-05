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Temporal

Chuva deixa casas alagadas e destrói pontes em Mantenópolis

Segundo a prefeitura,  o temporal durou três horas e registrou 70 mm de chuva no Centro e 100 mm no Distrito de São José

Publicado em 05 de Março de 2020 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 19:09
Temporal que durou menos de três horas danificou oito pontes Crédito: Leitor
A cidade de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, sofreu com a chuva que atingiu o município na noite desta quarta-feira (4). De acordo com a Prefeitura, o temporal que durou menos de três horas danificou oito pontes e deixou 80 casas alagadas.
O secretário de Meio Ambiente do município, Hildebrando Pinto Neto informou que durante o temporal foram registrados 70 mm de chuva no Centro da cidade. No distrito de São José, esse volume chegou nos 100 mm.
Cerca de 80 residências ficaram alagadas  Crédito: Leitor
Com o volume elevado de chuva, cerca de 80 imóveis foram invadidos pela água no Centro e no Distrito de São José. Apesar dos transtornos, o secretário informou que ninguém ficou desalojado ou desabrigado no município.
A água também entrou na principal unidade de saúde da cidade, que fica no Centro. Os atendimentos foram suspensos nesta quinta-feira (5). A prefeitura informou que o espaço passou por limpeza e vai voltar a funcionar nesta sexta-feira.
A água também entrou na principal unidade de saúde da cidade Crédito: Leitor

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