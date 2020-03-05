Chuva deixa casas alagadas e destrói pontes em Mantenópolis

Temporal que durou menos de três horas danificou oito pontes Crédito: Leitor

A cidade de Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo, sofreu com a chuva que atingiu o município na noite desta quarta-feira (4). De acordo com a Prefeitura, o temporal que durou menos de três horas danificou oito pontes e deixou 80 casas alagadas.

O secretário de Meio Ambiente do município, Hildebrando Pinto Neto informou que durante o temporal foram registrados 70 mm de chuva no Centro da cidade. No distrito de São José, esse volume chegou nos 100 mm.

Cerca de 80 residências ficaram alagadas Crédito: Leitor

Com o volume elevado de chuva, cerca de 80 imóveis foram invadidos pela água no Centro e no Distrito de São José. Apesar dos transtornos, o secretário informou que ninguém ficou desalojado ou desabrigado no município.

A água também entrou na principal unidade de saúde da cidade, que fica no Centro. Os atendimentos foram suspensos nesta quinta-feira (5). A prefeitura informou que o espaço passou por limpeza e vai voltar a funcionar nesta sexta-feira.