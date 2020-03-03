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Desespero

Prestes a dar à luz, grávida perde enxoval após chuva forte em Cariacica

Mãe de outras duas crianças, o Halerandro, de oito anos, e a Maykelly, de sete, Kethelen contou que não poderá deixar o bairro onde mora com o marido e dois filhos, já que faz consultas do pré-natal no posto de saúde da região

Publicado em 03 de Março de 2020 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 19:12
Grávida perde enxoval após ter casa alagada durante fortes chuvas em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Grávida de oito meses e com previsão de dar à luz no dia 20 deste mês, Kethelen Lorrana Rocha, de 26 anos, contou do desespero enfrentado durante e após as fortes chuvas que atingiram Mucuri, em Cariacica, neste domingo (1º). O resultado de tanta água foi a perda do enxoval de Hadassa, bem como de móveis, produtos de limpeza, alimentação e roupas de cama.
Mãe de outras duas crianças, o Halerandro, de oito anos, e a Maykelly, de sete, Kethelen contou que não poderá deixar o bairro. Meus filhos estão matriculados na escola daqui e eu faço as consultas do pré-natal aqui no posto. Por enquanto eu, meu marido e as crianças estamos na casa da minha avó, até arranjarmos algum lugar para morar em outra rua mais alta, já que nessa que morávamos não dá para ficar, porque toda vez que chove, alaga, explicou.
Domingo a chuva começou umas 17h e aconteceu tudo muito rápido, estava até lavando roupa. Quando fomos tentar recuperar algo, a água já foi tomando conta. Não deu tempo, ficou uma cachoeira, foi carregando tudo. Eu só sentei na minha cama e fiquei chorando. Marcos Vinícius, meu marido, estava tentando me acalmar. Não teve muito o que fazer. Vieram os parentes para tentar ajudar, mas também não teve jeito.
Casal perde enxoval de criança devido às chuvas em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

AJUDA

Kethelen e Marcos vêm recebendo ajuda com roupinhas de criança, fraldas, produtos de higiene, alimentação e quantias em dinheiro. Para os interessados em contribuir, a gestante disponibiliza a conta bancária do irmão, Luan Nunes Rosa Barbosa.
Banco: Caixa Econômica Federal
Tipo de conta: Poupança
Agência: 0590
Operação: 013
Conta: 00240064-3

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