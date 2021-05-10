Secretário explica o retorno das aulas presenciais em cidades de risco alto; acompanhe

No Espírito Santo, pelo Mapa de Risco que entra em vigor nesta semana, 24 cidades continuam em risco alto, 42 estão em risco moderado e 12 foram classificadas com risco baixo para a transmissão de covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto. Acompanhe ao vivo.