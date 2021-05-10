Secretário explica o retorno das aulas presenciais em cidades de risco alto; acompanhe

O governo do Estado autorizou a volta das aulas presenciais para o ensino infantil e fundamental 1 em cidades classificadas como de risco alto para a transmissão da Covid-19. Nesta segunda-feira (10), escolas da Grande Vitória, por exemplo, já podem retomar as atividades em sala de aula para alunos dessas turmas, seguindo os protocolos sanitários.
No Espírito Santo, pelo Mapa de Risco que entra em vigor nesta semana, 24 cidades continuam em risco alto, 42 estão em risco moderado e 12 foram classificadas com risco baixo para a transmissão de covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, fala sobre o assunto. Acompanhe ao vivo.