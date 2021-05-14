Menina de 5 anos comemora vitória contra câncer cerebral em Cachoeiro

Um ano após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral e por várias sessões de radioterapia e quimioterapia, a pequena Ana Lívia Lima Ferreira, de apenas cinco anos, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu a notícia que sua família tanto esperava: a cura do câncer. A notícia foi comemorada após diagnóstico médico na última terça-feira (11).
A mãe da pequena, Juliane Lima, conta que não acreditou ao receber a notícia dos médicos que cuidam da menina no Hospital Infantil de Vitória.
“Fomos a uma consulta com a oncologista e o neurologista, que nem nos atenderia naquele dia por conta de cirurgias. Avaliaram a ressonância e disseram que não havia mais indícios do retorno da doença. Ouvi a notícia, mas a ficha não caiu. Precisava ouvir eles falarem e eles disseram que agora ela continua apenas em acompanhamento. A ficha só caiu quando eu cheguei em casa. Estamos muito felizes por essa vitória”, contou a mãe.
Ao chegar a Cachoeiro de Itapemirim, Lívia logo quis comemorar e pediu uma carreata pelas ruas da cidade. “Reunimos amigos, vizinhos e familiares e percorremos as ruas da cidade. Até o cachorro dela foi junto. Antes, nos reunimos e fizemos uma oração pela cura de Lívia. Ela está muito feliz, está ansiosa para voltar a estudar”, disse Juliane Lima. Veja o vídeo da carreata:
A pequena, segundo a mãe, deve retornar ao hospital a cada três meses para exames de monitoramento, como a ressonância. A família descobriu o câncer de Lívia no início do ano passado. A criança se queixava de fortes dores na cabeça, enjoo e apresentava vômitos. Após a suspeita de um médico, Ana Lívia passou por uma tomografia e um grande tumor foi encontrado.
A pequena foi operada em maio de 2020 para a retirada do tumor. Na biópsia, foi descoberto que ele era maligno e, no final de julho, começou o tratamento.