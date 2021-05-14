Museu Capixaba do Negro ganha reforma no dia em que completa 28 anos

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV

O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) completou 28 anos nesta quinta-feira (13) e ganhou um presentão. O local, que reforça o valor da cultura e da identidade negras, passará por obras de reparos. Para a transformação do espaço, serão investidos R$ 59.465,07 em trabalhos corretivos e preventivos, que devem durar 30 dias. Para comemorar, foi realizado um show virtual de Tunico da vila na noite desta quinta-feira (13).

A restauração do museu prevê substituição do forro de gesso, acabamento e pintura do hall de entrada e do auditório, aplicação de manta asfáltica nos dois ambientes e limpeza de calhas e coletores no telhado.

A ordem de serviço foi assinada na manhã desta quinta (13) pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini , ao lado do secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno. "Reconhecemos a luta dos movimentos negros, por isso é fundamental o desenvolvimento de ações afirmativas e concretas. É a partir do reconhecimento de tantas injustiças que poderemos desenvolver ações completas e eficazes que contribuam para mudar a realidade. Vitória tem uma população de quase 400 mil habitantes e o Espírito Santo quase 4 milhões. Precisamos cuidar melhor dela", afirmou Pazolini.

Pazolini assina ordem de serviço para reforma do Mucane; ao lado, Thais Amorim e Luciano Gagno Crédito: Divulgação | PMV

Para a coordenadora do Mucane, Thaís Souto Amorim, a reforma assume grande importância. "Muitos caminharam para que esse espaço fosse constituído. Eu acredito muito no exercício da função pública, que precisa ser responsável e eficiente. É muito importante para nós termos esse local reformado. Um lugar que não é específico para a população negra, mas para todos os munícipes. O Mucane é uma referência no País. Um dos poucos museus que realizam esse trabalho de manutenção da memória por meio de diversas linguagens artísticas", afirmou.

O MUSEU

Criado em 13 de maio de 1993, no governo estadual de Albuíno Azeredo, um dos primeiros governadores negros do Brasil, o Mucane está instalado em um prédio histórico, construído em 1912.

O Mucane carrega o nome de Maria Verônica da Pas, que integrou a comissão para a criação do museu e foi a primeira coordenadora da instituição. Formada em Medicina pela Emescam, ela foi defensora da desinstitucionalização da saúde mental e militou no movimento negro.

Equipada com cantina, auditório, biblioteca, área de eventos, espaço para exposições e mezaninos, a instituição realiza cursos e oficinas de formação cultural, debates, mostras e apresentações voltadas à história e à identidade negras.