Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Na voz e piano, Duo Gisbranco homenageia Chico César com álbum ao vivo

Na obra estão seis poemas do artista de renome nacional musicados pela dupla Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 08:00

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 mai 2021 às 08:00
Duo de artistas com voz e piano homenageia Chico César com álbum ao vivo
A dupla Duo Gisbranco e o cantor Chico César Crédito: CAMILA GUIMARÃES
O Duo Gisbranco, formado pelas pianistas e compositoras Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, lançou em março deste ano o quinto trabalho, intitulado ‘Pássaros - ao vivo'. Nele, estão seis poemas do artista de renome nacional Chico César musicados pela dupla. Na obra, há três músicas com arranjos inéditos para canções do cantor e jornalista paraibano, além do arranjo de uma música instrumental e uma com participação do próprio artista, anteriormente gravada em DVD.
Duo de artistas com voz e piano homenageia Chico César com álbum ao vivo
A capa do álbum lançado em homenagem a Chico César Crédito: DARYAN DORNELES
Para Cláudia Castelo Branco, o projeto é uma homenagem a Chico César, que é é um dos maiores compositores da atualidade, sendo que parte do disco já havia sido lançada em versão gravada. Na versão ao vivo, há dois pianos e duas vozes, contando também com músicas feitas especialmente para o novo disco.
"Ele é um artista que a gente admira profundamente pelo trabalho musical, poético, político, além de ser um amigo muito próximo, que faz parte da nossa trajetória musical, das nossas transformações. Foi por causa dele que a gente começou a trabalhar com canção, antes éramos voltadas basicamente para o instrumental, então ele é muito importante para nossa trajetória", contou.
Misturando elementos da música erudita, instrumental e popular brasileira de maneira expressiva e cativante, o Duo constrói um trabalho dentro de uma linguagem moderna e acessível a uma grande diversidade de platéias.
"A gente ficou super feliz com esse projeto, podendo ter essas músicas em versão ao vivo, com dois pianos e duas vozes, que é o cerne da nossa composição. Foi um momento bem importante, até porque, no primeiro disco, tivemos arranjos super elaborados, com clarineta, violão, percussão, violoncelo. Dessa vez, foi algo minimalista, que tem a ver com o que estamos passando, em uma pandemia"
Claudia Castelo Branco - Musicista
O projeto foi feito com equipe reduzida e isolada. "Graças a Deus pudemos trabalhar juntos, mesmo isolados. É muito simbólico que a gente pudesse fazer esse trabalho em meio à pandemia, em um momento de muita dificuldade de colocar em prática, por isso posso dizer que esse álbum é muito especial", afirmou a artista.
Outro fator de grande importância para a concretização do trabalho, para a artista, foi a Lei Aldir Blanc. A oportunidade veio a partir da aprovação do projeto 'Quatro Cantos', do Marcelo Cabanas, produtor do duo, em que quatro grupos musicais homenageariam um artista. Além do Gisbranco, o Arranco de Varsóvia, Fábio Rizental e Verônica Sabino celebram a obra de grandes compositores brasileiros em quatro álbuns ao vivo.
"No nosso caso, o Duo homenageando o Chico César. O projeto foi aprovado no final de dezembro e tinha que ter a gravação em fevereiro. Foi uma coisa bem rápida e intensa, mas fundamental. A gente ficou aí sem ter como fazer show por muito tempo, então a lei veio de uma forma muito bonita dar uma oportunidade, não só no sentido financeiro, que é fundamental, mas de proporcionar a chance de criar novos trabalhos", destacou.

EXPECTATIVAS

Para Castelo Branco, o trabalho que a dupla desenvolve tem íntima relação com o que as duas acreditam sobre a vida, com infinita dedicação e sem esperar algo em troca. São 16 anos de estrada. Elas começaram em 2005 profissionalmente e se juntaram ainda na faculdade de Piano da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj).
Duo de artistas com voz e piano homenageia Chico César com álbum ao vivo
A dupla Duo Gisbranco Crédito: DARYAN DORNELES
"A gente nunca espera nada. São muitas transformações desde que a gente começou, a gente experimenta muito fazer as coisas por um impulso, uma necessidade, mais do que uma expectativa por resultado. Sabemos que essas músicas do Chico César são lindas e a gente sempre espera alcançar mais pessoas com o trabalho que a gente faz. Temos um histórico muito forte e consistente na música instrumental, por termos começado dessa forma. Mas quando a gente faz esses trabalhos, fazemos com uma vontade muito grande de estar em contato também com essa parte da canção", contou.
Na perspectiva de realização pessoal, Cláudia conta que trazer o piano para o ambiente da canção é de extrema importância. "Desde antes de começar a estudar composição, na universidade, eu já pesquisava muito os ritmos brasileiros. Minha investigação pessoal é a canção. Então, o disco também assume essa importância, principalmente fazendo músicas do Chico César, que é uma das minhas maiores referências. Poder cantar essas músicas é muito lindo, é encontrar um ponto que começou lá atrás e que nunca imaginei que fosse cantar isso um dia em um disco", acrescentou.
Para ela, Chico representa muito fortemente a música regional do Nordeste de uma forma muito genuína. Para ela, poder dialogar com esse ambiente, que é diferente do que faz a música instrumental, é para a artista, muito rico. "A gente espera que, de certa forma, esses pianos possam alcançar mais ouvidos, trazendo novas formas de enxergar o uso deste instrumento na música brasileira. Temos uma expectativa de liberdade dentro da criação musical", pontuou.
No futuro, os projetos da dupla envolvem a intenção de lançar um material gravado em 2018, com o arranjador Jaques Morelenbaum. "Temos um projeto com ele chamado Villa & Egberto, com músicas do Villa lobos e Egberto, em show instrumental. Também temos um espetáculo que montamos com o MPB4, que se chama 'Ao som da palavra', com músicas de Milton Nascimento com Fernando Brant. Não sabemos como vai ser, A gente também gravou com a Júlia Vargas, cantora aqui do Rio e vamos lançar um EP com ela", finalizou.

Veja Também

Bolsonaro sanciona ampliação de prazos da Lei Aldir Blanc

Teatro Carlos Gomes terá cafeteria no 3° andar em projeto de reforma

De Luri a André Prando: 6º Festival Voadora anima a semana com 12 shows

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após taxinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados