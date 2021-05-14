Na voz e piano, Duo Gisbranco homenageia Chico César com álbum ao vivo

A dupla Duo Gisbranco e o cantor Chico César Crédito: CAMILA GUIMARÃES

O Duo Gisbranco, formado pelas pianistas e compositoras Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, lançou em março deste ano o quinto trabalho, intitulado ‘Pássaros - ao vivo' . Nele, estão seis poemas do artista de renome nacional Chico César musicados pela dupla. Na obra, há três músicas com arranjos inéditos para canções do cantor e jornalista paraibano, além do arranjo de uma música instrumental e uma com participação do próprio artista, anteriormente gravada em DVD.

A capa do álbum lançado em homenagem a Chico César Crédito: DARYAN DORNELES

Para Cláudia Castelo Branco, o projeto é uma homenagem a Chico César, que é é um dos maiores compositores da atualidade, sendo que parte do disco já havia sido lançada em versão gravada. Na versão ao vivo, há dois pianos e duas vozes, contando também com músicas feitas especialmente para o novo disco.

"Ele é um artista que a gente admira profundamente pelo trabalho musical, poético, político, além de ser um amigo muito próximo, que faz parte da nossa trajetória musical, das nossas transformações. Foi por causa dele que a gente começou a trabalhar com canção, antes éramos voltadas basicamente para o instrumental, então ele é muito importante para nossa trajetória", contou.

Misturando elementos da música erudita, instrumental e popular brasileira de maneira expressiva e cativante, o Duo constrói um trabalho dentro de uma linguagem moderna e acessível a uma grande diversidade de platéias.

"A gente ficou super feliz com esse projeto, podendo ter essas músicas em versão ao vivo, com dois pianos e duas vozes, que é o cerne da nossa composição. Foi um momento bem importante, até porque, no primeiro disco, tivemos arranjos super elaborados, com clarineta, violão, percussão, violoncelo. Dessa vez, foi algo minimalista, que tem a ver com o que estamos passando, em uma pandemia" Claudia Castelo Branco - Musicista

O projeto foi feito com equipe reduzida e isolada. "Graças a Deus pudemos trabalhar juntos, mesmo isolados. É muito simbólico que a gente pudesse fazer esse trabalho em meio à pandemia, em um momento de muita dificuldade de colocar em prática, por isso posso dizer que esse álbum é muito especial", afirmou a artista.

Outro fator de grande importância para a concretização do trabalho, para a artista, foi a Lei Aldir Blanc. A oportunidade veio a partir da aprovação do projeto 'Quatro Cantos', do Marcelo Cabanas, produtor do duo, em que quatro grupos musicais homenageariam um artista. Além do Gisbranco, o Arranco de Varsóvia, Fábio Rizental e Verônica Sabino celebram a obra de grandes compositores brasileiros em quatro álbuns ao vivo.

"No nosso caso, o Duo homenageando o Chico César. O projeto foi aprovado no final de dezembro e tinha que ter a gravação em fevereiro. Foi uma coisa bem rápida e intensa, mas fundamental. A gente ficou aí sem ter como fazer show por muito tempo, então a lei veio de uma forma muito bonita dar uma oportunidade, não só no sentido financeiro, que é fundamental, mas de proporcionar a chance de criar novos trabalhos", destacou.

EXPECTATIVAS

Para Castelo Branco, o trabalho que a dupla desenvolve tem íntima relação com o que as duas acreditam sobre a vida, com infinita dedicação e sem esperar algo em troca. São 16 anos de estrada. Elas começaram em 2005 profissionalmente e se juntaram ainda na faculdade de Piano da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj).

A dupla Duo Gisbranco Crédito: DARYAN DORNELES

"A gente nunca espera nada. São muitas transformações desde que a gente começou, a gente experimenta muito fazer as coisas por um impulso, uma necessidade, mais do que uma expectativa por resultado. Sabemos que essas músicas do Chico César são lindas e a gente sempre espera alcançar mais pessoas com o trabalho que a gente faz. Temos um histórico muito forte e consistente na música instrumental, por termos começado dessa forma. Mas quando a gente faz esses trabalhos, fazemos com uma vontade muito grande de estar em contato também com essa parte da canção", contou.

Na perspectiva de realização pessoal, Cláudia conta que trazer o piano para o ambiente da canção é de extrema importância. "Desde antes de começar a estudar composição, na universidade, eu já pesquisava muito os ritmos brasileiros. Minha investigação pessoal é a canção. Então, o disco também assume essa importância, principalmente fazendo músicas do Chico César, que é uma das minhas maiores referências. Poder cantar essas músicas é muito lindo, é encontrar um ponto que começou lá atrás e que nunca imaginei que fosse cantar isso um dia em um disco", acrescentou.

Para ela, Chico representa muito fortemente a música regional do Nordeste de uma forma muito genuína. Para ela, poder dialogar com esse ambiente, que é diferente do que faz a música instrumental, é para a artista, muito rico. "A gente espera que, de certa forma, esses pianos possam alcançar mais ouvidos, trazendo novas formas de enxergar o uso deste instrumento na música brasileira. Temos uma expectativa de liberdade dentro da criação musical", pontuou.