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Transmissão on-line

De Luri a André Prando: 6° Festival Voadora anima a semana com 12 shows

As apresentações, com transmissão on-line no Youtube entre os dias 13, 14 e 15 de maio, serão realizadas no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 mai 2021 às 14:00

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 14:00

O cantor André Prando é uma das atrações do VI Festival Voadora, que será on-line em 2021
O cantor André Prando é uma das atrações do VI Festival Voadora, que será on-line em 2021 Crédito: Sérgio Cardoso / ArCo
Com doze atrações representantes da música independente do Espírito Santo, o 'VI Festival Voadora' promete performances que entregam grito por diversidade e liberdade. O evento, com transmissão on-line no Youtube, terá duração entre quinta-feira (13) e sábado (15), sempre a partir das 20h. É possível esperar dança, rock, fala, hip hop, acordes distorcidos, a classe do jazz, solos, muita arte e muita vontade de tocar em um palco após mais de um ano de pandemia.
Mesmo sem público presencial, as apresentações serão em cima do palco do teatro do Sesi, em Jardim da Penha, com atenção a todos os protocolos de biossegurança. Trata-se de um verdadeiro alento aos artistas, já que os músicos estão distantes dos palcos há tanto tempo. O Festival Voadora é realizado pela parceria entre o selo Voadora Records e a empresa MM Projetos Culturais, com recursos da Lei Aldir Blanc. Os projetos dos participantes, todos autorais, contam com cachê de até R$ 3.5 mil.
6ª edição do festival Voadora apresenta 12 atrações musicais capixabas
Afronta MC é uma das atrações confirmadas Crédito: Sérgio Cardoso / ArCo
Entre os artistas que se apresentarão no festival estão Bella Nogueira, André Prando, Not So Bad, Dan Abranches, Duarte, Roberta de Razão, Alinne Garruth, Luri, Afronta MC, Joabe Reis, Gabriel Ruy e Chorou Bebel.
Como um dos mais aguardados, o compositor com dois discos lançados André Prando afirma que participar do festival neste momento assume grande importância. "Com o Festival Voadora, a gente teve uma proposta de estrutura confiável e segura para nos reunirmos neste momento. E é emocionante, muito mágico, depois de mais um ano, poder encontrar com outros músicos, poder trocar essa energia e apresentar o melhor para as pessoas", disse.
"Desde os ensaios, a gente já estava muito feliz. É a primeira vez que vou apresentar o repertório do meu EP Calmas Canções do Apocalipse ao vivo. E, junto comigo, além do Jackson Pinheiro (baixo) e do Philip Rios (guitarra), temos agora a Thaysa Pizzolato, no teclado, e a Natália Arrivabene, na bateria. Então, aproveitei para preparar um show diferente, completamente inédito"
André Prando - Músico capixaba
Já para o renomado baterista e multi-instrumentista Gabriel Ruy, o show será 'espiritual'. "O festival está maravilhoso, cheio de artistas talentosos e veio numa hora perfeita. Nesta escassez de atividades culturais, um evento assim nos mostra que os artistas estão vivos, cheios de energia e de trabalhos para compartilhar com o público. O Espírito Santo é berço de grandes músicos e estamos, cada vez mais, compartilhando obras de sucesso por todo o Brasil", contou.
A cantora, compositora, representante LGBTQIA+, e youtuber Bella Nogueira, também acredita que o festival ficará marcado. "É a primeira vez, após um ano de isolamento social, que nós subimos no palco. Isso vai ser muito bom”, comemorou.
Outro destaque que mostra a diversidade do Festival Voadora é a rapper Afronta MC. Normalmente em companhia da DJ Úrsula, ela prepara uma apresentação que anda entre a leveza e o protesto, dando uma "voadora" no preconceito. “Preparamos um show maravilhoso para o Festival Voadora e cheio de surpresas”, garante a MC.
O evento ainda contará com lançamentos. O compositor Luri trabalha o lançamento de seu primeiro álbum, que se chamará “Espaço Interior”. Ele já lançou um single nas plataformas digitais, “Carta Aberta”, mas vai dar um super spoiler para o público do Festival Voadora e tocar as canções que ainda não foram ao ar. "Preparei uma apresentação íntima, aconchegante. Vai ser bem interessante para esse clima de assistir ao show remotamente", conta.

SERVIÇO

“VI Festival Voadora”
  • Quando: Dias 13, 14 e 15 de maio, sempre às 20 horas;
  • Onde: Transmissão direta do palco do teatro do Sesi, em Jardim da Penha;
  • Links do festival: Youtube e Instagram
Programação completa:
  • Dia 13: Duarte; Chorou Bebel; Bella Nogueira; Joabe Reis
  • Dia 14: Luri; Dan Abranches; Not So Bad; André Prando
  • Dia 15: Alinne Garruth; Afronta MC e Úrsula; Gabriel Ruy; Roberta de Razão

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