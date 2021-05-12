Desenhista do ES usa o dom para incentivar o empoderamento feminino

Rayck Dias, desenhista de Vila Velha, faz sucesso com mensagens divertidas para mulheres na web Crédito: Reprodução/Instagram @rayckdias_

Com mensagens motivacionais, o designer Rayck Dias vem exibindo o seu talento para o desenho e ganhando as redes sociais. Mensagens como "mostre ao sol como se brilha"; "o segredo é se permitir florescer"; e até a bem-humrada "não me traga problemas, me traga lanches", aparecem junto aos desenhos do jovem de 27 anos e incentivam o empoderamento feminino.

Morador de Vila Velha, Rayck começou há algum tempo a compartilhar a própria arte na internet e ganhar seguidores, receber elogios e até ter encomendas ligadas à sua habilidade. "Penso em investir nisso e, de repente, abrir um espaço físico para expor meus desenhos e comercializar o trabalho a um preço justo para mim e para o comprador. Estou tentando ser reconhecido pelo meu trabalho e poder crescer, ajudar minha família... Por isso estou sempre pensando em projetos diferentes com os desenhos", fala ele, que é natural de Itabaiana, localidade de Mucurici, no Norte do Estado, e trabalha numa operadora de internet.

Foi pensando em diversificar, inclusive, que veio a ideia de voltar as energias especificamente para as mulheres há alguns meses. “Faço os desenhos com mensagens motivacionais para aumentar a autoestima das mulheres que virem os posts. E também promover a conscientização e mostrar que elas chegam, são e fazem o que quiserem. E a melhor forma que consegui fazer isso foi com os desenhos mesmo. E fico muito feliz quando vejo as pessoas compartilhando meus posts, o pessoal elogiando... É gratificante demais”, pontua.

"Recebo diversas mensagens de pessoas de vários lugares do Brasil que elogiam o meu trabalho. E essas pessoas também dão dicas de desenhos que gostariam de ver, por exemplo", complementa.

Apesar disso, na maior parte das vezes, o artista conta que a inspiração é da própria bagagem. “Às vezes é do nada. Vejo algo na internet, penso, mesclo com alguma outra coisa... Junto um desenho e pronto, acho que fica bacana. Mas sempre busco fazer coisas diferentes para chamar a atenção. Crio imagens com memes, recrio, uso citações da Bíblia e por aí vai”, explica.

Toda essa habilidade com a arte de Rayck também nasceu assim: “do nada” e da observação. Segundo o designer, seu avó era escultor e um tio acabou virando pintor. Mesmo os parentes não tendo seguido a profissão, o capixaba acabou interessado pela tema e desenvolveu, também, o dom.