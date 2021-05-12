Podcast discute música e reinvenção de artistas capixabas na pandemia

O musicista, professor e produtor Jura Fernandes Crédito: Assessoria Jura Fernandes/Divulgação

Nesta segunda-feira (10), o músico Jura Fernandes lançou o primeiro de 10 podcasts com entrevistas inéditas que vão ao ar nas plataformas de áudio semanalmente. Chamado de “A Hora da Música”, os bate-papos tratam das reinvenções dos artistas e dos trabalhadores do entretenimento em meio à crise provocada pela Covid-19 no Espírito Santo, Brasil e mundo.

Além do lançamento semanal, que vai acontecer sempre às segundas-feiras, uma vez na semana, às sextas, o paulista radicado no Estado colocará no streaming uma segunda conversa gravada com algum representante da cultura sobre o mesmo tema.

"O podcast é, na verdade, um encontro. Estou dando preferência aos bastidores do entretenimento. Pessoas que são importantes na nossa cena e que precisam de foco nessa luta. Estou há uns dois anos trabalhando com entrevistas assim e sempre é muito bom para reunir pessoas, guardar histórias e é um jeito, neste momento, de atuar com a tecnologia para driblar um pouco a crise provocada pela pandemia", destaca.

Jura, que ao longo da carreira no Estado participou de dezenas de projetos robustos com figurões da cena capixaba artística, também pondera que cada podcast trará um entrevistado que vai analisar o cenário da pandemia sob um aspecto diferente, o que deixará os diálogos diversos, apesar de sempre tratarem do mesmo tema.

Com isso, o músico também quer ampliar o conhecimento do cidadão comum acerca do que fazem os trabalhadores que estão por trás das câmeras, como nos bastidores de um show. “A produção, por exemplo, fica escondida. Mas se ela for boa, certamente o show será bom. E sem ela nada disso é possível”, justifica.

"A gente fala de ideias, do que as pessoas têm feito, da importância de se reinventar nessa época agora", continua. E reitera: "Nós, da cultura, vamos voltar por último quando tudo isso passar, de repente, no meio para o fim do ano que vem. Então temos que ir pensando em novos formatos de trabalho. A arte não parou, se você reparar bem. Somos um alívio nesse período de quarentena para as pessoas. É só descobrirmos a melhor forma de chegar até elas".

Sobre a cena cultural capixaba, Jura avalia que há, sim, artistas em produção. No entanto, crê que o problema que trava o desenvolvimento é o mesmo que faz os músicos perderem fôlego sem os shows: a falta de distribuição e acesso. "A cena está com artista em produção. As pessoas do senso comum falam que não e tal, mas os artistas produzem, sim. E acho que o X é fazer essas pessoas aparecerem. Tem muita gente boa. Nesse momento, é a criatividade das pessoas que conta muito", acredita.

E se explica: "A gente vê artistas que inovam, que fazem um clipe diferente, com uma divulgação diferente, aparecer em cenário nacional. Esse dia assisti a uma live de um desses artistas e fiquei impressionado, de primeira linha. Essa coisa digital faz o público se aproximar muito do cantor e vice-versa. E isso tem que ser aproveitado".