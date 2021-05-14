Artistas, políticos e personalidades do ES lamentam a morte de José Luiz Gobbi

O ator José Luiz Gobbi morreu após episódio de enfisema pulmonar Crédito: Reprodução/Facebook Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES)

Inicialmente, a irmã do artista, Penha Gobbi Fraga, havia informado do quadro de saúde de José Luiz nas redes sociais, pedindo orações para o irmão. Ele chegou a ser intubado durante internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O diagnóstico de Covid-19 foi descartado e o artista morreu após quadro de enfisema pulmonar.

Um dos primeiros a lamentar publicamente foi o Governador do Estado, Renato Casagrande, que publicou no Twitter transmitindo profundos sentimentos. "A cultura em luto. Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ator José Luiz Gobbi, um dos grandes nomes da nossa cultura. A dramaturgia capixaba perde um grande expoente. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz", escreveu Casagrande.

A cultura em luto

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ator José Luiz Gobbi, um dos grandes nomes da nossa cultura. A dramaturgia capixaba perde um grande expoente. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 14, 2021

Em seguida, o ex-governador do Estado, Paulo Hartung, também se manifestou."É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do ator e produtor cultural José Luiz Gobbi. Ficam o seu legado e a sua representatividade para a cultura capixaba. Meus sinceros sentimentos e solidariedade à família e aos amigos”, disse em nota à imprensa.

Por sua vez, Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Estado, foi às redes afirmar que Gobbi deixa um legado. "O seu carisma e profissionalismo permanecem eternizados em seu legado", escreveu Fabrício, no Facebook.

No Twitter, o senador capixaba Fabiano Contarato (Rede), afirmou que Gobbi ficará na memória dos cidadãos do Espírito Santo. "José Luiz Gobbi ficará eternamente em nossas memórias como Marly, sua personagem icônica que tanto nos emocionou e fez rir. Que Deus dê força e console a família e os amigos desse ilustre capixaba", publicou.

O Espírito Santo perdeu um grande ator e idealizador da cultura de nosso Estado. José Luiz Gobbi ficará eternamente em nossas memórias como Marly, sua personagem icônica que tanto nos emocionou e fez rir. Que Deus dê força e console a família e os amigos desse ilustre capixaba.? pic.twitter.com/xWR4aec9Rz — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 14, 2021

Também no Twitter, o educador e deputado estadual Sergio Majeski (PSB), publicou despedida ao amigo: "Que notícia triste! Que Deus conforte aos familiares e amigos e o receba no céu. Vá em paz, amigo José Luiz Gobbi".

Que notícia triste! Que Deus conforte aos familiares e amigos e o receba no céu. Vá em paz, amigo José Luiz Gobbi . ?? pic.twitter.com/1HNei4R6qY — Sergio Majeski (@sergiomajeski) May 14, 2021

A jurista e vereadora Karla Coser, filha do ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), falou da importância do artista para o cenário cultural e capixaba e também para a vida dela. "Gobbi foi uma pessoa muito importante pra cultura capixaba. Mas na minha vida pessoal foi um amigo da família, um professor e com o teatro tocou minha vida e minha formação. Estou arrasada com sua partida".

Acabo de receber a triste notícia do falecimento de José Luiz Gobbi. Gobbi foi uma pessoa muito importante pra cultura capixaba. Mas na minha vida pessoal foi um amigo da família, um professor e com o teatro tocou minha vida e minha formação. Estou arrasada com sua partida??? — Karla Coser (@karlascoser) May 14, 2021

CLASSE ARTÍSTICA

Além de importantes figuras da política capixaba, a classe artística sentiu profundamente o falecimento do grande artista. No Facebook, o humorista e palestrante Fábio Flores disse estar "devastado" com a notícia. "Ele, junto com Milson Henriques e Wilson Nunes, foram meus heróis. A arte deles me seduziu pros palcos. Foi vendo eles fazendo humor que me vi possível de fazer também", declarou.

A produtora cultural Stael Magesck lamentou nas redes sociais com a reação 'se sentindo com o coração partido'. Stael, em conjunto ao ator Cleverson Guerrera e Dário Omanguin Farias, fez até um poema em homenagem ao artista que interpretou Marly.

A jornalista Renata Rasseli, conhecida pela cobertura dos eventos sociais e culturais mais importantes do Estado, publicou no Facebook uma memória que tinha com o astro, dizendo que "e que bom que a gente sempre trocava ideia... Obrigada pela dica do curso de dublagem para o Ric. Ele está adorando. Obrigada por tudo José Luiz Gobbi!"

Jornalista Renata Rasseli lamenta morte de José Luiz Gobbi Crédito: Facebook | renatarasseli

No Instagram, a WB Produções, empresa realizadora de projetos culturais, fez publicação especial voltada ao ator que faleceu nesta quinta-feira (13).

O escritor e jornalista Jace Theodoro também usou as redes sociais para lamentar 'mais uma gargalhada que se perde'.

A produtora cultural Elenice Moreira juntou imagens do amigo e compartilhou nas redes sociais, dizendo "siga em paz José Luiz Gobbi. Saudades".

Lucia Caus, produtora do Festival de Cinema de Vitória, agradeceu ao amigo no Facebook.

Lucia Caus publica foto com José Luiz Gobbi Crédito: Facebook | lucia.caus

O chargista Genildo Ronchi, como não seria diferente, publicou desenho feito para o colega.

O jornalista Gabriel Gomes externou a vivência que teve com o dramaturgo. "Dirigir o José Luiz Gobbi na TV foi pra mim uma das maiores experiências positivas que tive como profissional de comunicação. Eu tive a oportunidade de dizer a ele, em vida, o quanto eu fui privilegiado por trabalhar ao seu lado", afirmou.

Expoente da música, Tarcísio Santório, diretor do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, também lamentou publicamente. "Ai meu amigo! Muito triste com sua partida! Meu primeiro projeto cultural te homenageei, representando o teatro. E a gravação do “Mostrando a Cara”, que toda hora a gente cortava para falar tudo que queríamos e não podia ir pro “ar”. Foram tantos encontros de muitas risadas! Deus te receba de braços abertos!", disse.

Tarcisio Santoro, diretor do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, lamentou publicamente o falecimento de José Luiz Gobbi Crédito: Facebook | tarcisio.santorio

O fotógrafo Edson Chagas divulgou no Facebook uma série de retratos feitos do colega.

O ATOR

José Luiz Gobbi deu vida à personagem Marly pela primeira vez em 1992. Personagem criada pelo jornalista, escritor, poeta e cartunista Milson Henriques, que morreu em 2016, Marly é uma solteirona que vive sozinha em seu apartamento e não consegue arranjar um namorado. Ele passa o tempo falando com uma amiga, Creuzodete, ao telefone.

Quando foi criada, Marly só existia em quadrinhos publicados na versão impressa de A Gazeta. Depois, ganhou vida com Gobbi interpretando. Com o tempo, acabou se tornando um dos ícones da dramaturgia capixaba.