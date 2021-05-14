O inverno já chegou? Entenda o frio que atinge o ES nesta semana

Mesmo no outono, semana foi de frio no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Uma semana inteira de frio. O capixaba, tão acostumado com o calor, pode ter se assustado com as temperaturas registradas ao longo desta semana – com recorde de frio no Espírito Santo e 7,5 °C na região Serrana . E embora ainda estejamos no outono, as temperaturas vão seguir baixas no fim de semana.

"A tendência de alcançar um novo recorde na temperatura mínima não está 100% confirmada. Porém, nos próximos dias, com a abertura de algumas nuvens, pode ser que a temperatura reduza e chegue nesse mesmo patamar (7 °C). Tanto que a gente tem a previsão de geada para a região Serrana amanhã e uma pequena possibilidade disso acontecer no domingo também", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

POR QUE TEM FEITO TANTO FRIO?

A explicação para o frio dos últimos dias está na força dos ventos. Junta-se a isso a passagem de uma frente fria no último final de semana, que gerou reflexos no Estado até a última quarta-feira (12), e a chegada de uma nova frente fria que começou a se aproximar nesta quinta-feira (13).

"O frio foi ocasionado pela presença do transporte do ar um pouco mais frio, decorrente da massa de ar de origem polar, associada a frente fria que passou no último fim de semana e até quarta-feira ainda estava atuando no Estado. Com essa nova frete fria, de novo teremos uma renovação de ar resfriado. A massa de ar polar intensa está no oceano, mas os ventos de superfície, de quadrante sul e sudeste, devem trazer esse ar um pouco mais resfriado e vai manter o friozinho no final de semana", explica.

A IMPORTANCIA DAS NUVENS

Para além dos ventos, as nuvens também são muito importantes para manter as temperaturas em níveis mais baixos. É a presença ou a ausência delas, no começo e no fim do dia, que vai ajudar a determinar se teremos frio a noite e durante a madrugada.

O meteorologista do Incaper explica que as temperaturas chegam ao mínimo, minutos antes da chegada dos raios solares. Se nesse período houver um aumento da cobertura de nuvens, a manhã tende a ser mais fria. "A nuvem funciona como um cobertor e aquele calor, que estava chegando no topo da terra, tem dificuldade para passar. Quando o raio de sol chega, se não tiver nuvens, ele atinge direto a superfície para gerar calor", esclarece.

Algo semelhante acontece no final do dia. As noites tendem a ser mais quentes quando há nuvens no céu, porque elas ajudam a manter o calor do dia por mais tempo na superfície. "Se fez calor durante o dia, no final do dia esse calor precisa retorna para fora da terra. Quando tem cobertura de nuvens, essa barreira não deixa o calor se dissipar por completo e aí temos noites mais quentes", reforça Ramos.

"Se o dia é quente e não há nuvens à noite, todo o calor que a gente absorveu durante o dia é perdido mais facilmente pela ausência das nuvens e ausência do sol mandando calor para gente. Por isso, temos temperaturas mais baixas à noite" Hugo Ramos - Meteorologista do Icaper

INVERNO SERÁ RIGOROSO NO ES?

Mas se ainda estamos no outono e as temperaturas já estão baixas, isso significa que o inverno será mais rigoroso no Espírito Santo este ano? O meteorologista do Incaper diz que ainda é cedo para fazer esse tipo de análise.

Ele lembra que o outono é uma fase de transição entre o verão e o inverno, por isso ao longo desse período é comum que os dias tenham características das duas estações. O outono é marcado pela baixa amplitude térmica, que é quando a diferença entre temperatura mínima e máxima é pequena. Assim, é normal que quanto mais próximo do inverno, maior seja a chance dos dias serem mais frios.