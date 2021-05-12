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ES tem madrugada mais fria do ano e Domingos Martins registra 7,5°C

A madrugada desta quarta-feira (12) ainda registrou temperaturas baixas em outros municípios da região Serrana e do Caparaó capixaba: Iúna marcou 10,4 °C e Venda Nova do Imigrante registrou 10,1 °C

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:54

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:54
ondas
Espírito santo teve a madrugada mais fria do ano nesta quarta (12) Crédito: IStock | Reprodução
O frio chegou! Ainda não estamos no inverno, mas essa semana já teve capixaba que precisou reforçar o número de cobertores e tirar as blusas de frio do armário. A madrugada desta quarta-feira (12) foi a mais fria do ano no Espírito Santo, com 7,5 °C registrados na localidade de Aracê, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), antes desta quarta, a temperatura mais baixa do ano havia sido 8,6 °C, registrados na mesma localidade no dia 16 de abril. A última madrugada ainda registrou temperaturas baixas em outros municípios da região Serrana e do Caparaó capixaba: Iúna marcou 10,4 °C e Venda Nova do Imigrante registrou 10,1 °C.

VITÓRIA BATE RECORDE DE FRIO PELO TERCEIRO DIA SEGUIDO

Mas não foi só nas montanhas capixabas que fez frio. Pelo terceiro dia seguido, Vitória registrou a menor temperatura do ano. Na segunda-feira (10), a Capital registrou 18 °CNesta terça-feira (11), os termômetros marcaram 15,9 °C e, nesta quarta-feira, fez 15,2 °C em Vitória. 
De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper,  a queda das temperaturas nos últimos dias foi ocasionada pela presença do ar frio e seco, associado à frente fria que passou pelo Espírito Santo no último final de semana. "Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas em muitas cidades", explicou.

VEM MAIS FRIO POR AÍ

O tempo frio deve continuar no Estado pelo menos até sábado (15). Nesta quinta-feira (13), a chegada de uma nova frente fria contribui para manter as temperaturas baixas no território capixaba.
"A partir do final da tarde de amanhã até o próximo sábado, a passagem de uma nova frente fria pelo Estado muda as condições do tempo. Nesses próximos dias, poderemos ter fenômenos como neblina em alguns pontos do Estado. Essas condições, com tempo mais frio, devem seguir até o próximo sábado. No domingo, o tempo volta a abrir", conclui o meteorologista do Incaper.

AS TEMPERATURAS EM OUTROS PONTOS DO ES NESTA QUARTA (12)

  • Alegre (Inmet): 14,4 °C
  • Alfredo Chaves (Inmet): 16,8 °C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,5 °C
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 7,5 °C
  • Iúna (Incaper): 10,4 °C
  • Linhares (Inmet): 18,7 °C
  • Marilândia (Inmet): 13,7 °C 
  • Nova Venécia (Inmet): 14,7 °C
  • Pinheiros (Incaper): 15,9 °C
  • Presidente Kennedy (Inmet): 16,4 °C
  • Santa Teresa (Inmet): 14,6 °C
  • São Mateus (Inmet): 15,3 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 10,1 °C
  • Vitória (Inmet): 15,2 °C
  • Vila Velha (Inmet): 15,1 °C

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