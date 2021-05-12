Fotos: em tom alaranjado, o amanhecer espetacular em Vitória

"Tava um friozinho. Minha pauta era registrar pessoas agasalhadas, mostrar um pouco do frio, mas não dá para resistir ao nascer do sol. Fiz as fotos que eu precisava, mas o sol nascendo não tem como, muita gente tirando foto, se exercitando pela manhã, uma energia muito boa. Todo mundo apreciando esse espetáculo", contou Jubini.