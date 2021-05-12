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Belezas da ilha

Fotos: em tom alaranjado, o amanhecer espetacular em Vitória

O fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini registrou o início desta quarta-feira (12) na Capital. As imagens passam aquela energia boa para começar o dia bem

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 07:54

Publicado em 

12 mai 2021 às 07:54
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12)
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12) Crédito: Vitor Jubini
A beleza da Capital do Espírito Santo não é novidade, mas o fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini  registrou um amanhecer ainda mais espetacular nesta quarta-feira (12). Em tom alaranjado, as imagens mostram moradores praticando atividade física e a natureza da cidade. As fotos foram feitas por volta das 6h30, na Praça dos Namorados. 
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12)
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12) Crédito: Vitor Jubini
"Tava um friozinho. Minha pauta era registrar pessoas agasalhadas, mostrar um pouco do frio, mas não dá para resistir ao nascer do sol. Fiz as fotos que eu precisava, mas o sol nascendo não tem como, muita gente tirando foto, se exercitando pela manhã, uma energia muito boa. Todo mundo apreciando esse espetáculo", contou Jubini. 
A gente agradece!
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12)
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12) Crédito: Vitor Jubini
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12)
Amanhecer em Vitória nesta quarta-feira (12) Crédito: Vitor Jubini

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