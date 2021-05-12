Fotos: em tom alaranjado, o amanhecer espetacular em Vitória

A beleza da Capital do Espírito Santo não é novidade, mas o fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini registrou um amanhecer ainda mais espetacular nesta quarta-feira (12). Em tom alaranjado, as imagens mostram moradores praticando atividade física e a natureza da cidade. As fotos foram feitas por volta das 6h30, na Praça dos Namorados.
"Tava um friozinho. Minha pauta era registrar pessoas agasalhadas, mostrar um pouco do frio, mas não dá para resistir ao nascer do sol. Fiz as fotos que eu precisava, mas o sol nascendo não tem como, muita gente tirando foto, se exercitando pela manhã, uma energia muito boa. Todo mundo apreciando esse espetáculo", contou Jubini.
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