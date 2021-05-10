Vitória, Linhares e Santa Teresa têm a madrugada mais fria do ano

Se você é morador de Vitória, é provável que tenha enfrentado mais dificuldade para levantar da cama na manhã desta segunda-feira (10). O mesmo deve ter acontecido com quem vive em Linhares, no Norte do Estado, e em Santa Teresa, na região Serrana. Essas três cidades registraram as menores temperaturas do ano entre a madrugada e o começo da manhã desta segunda-feira (10). O friozinho se manteve em boa parte do Espírito Santo.
Em Vitória, conforme a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada nesta segunda-feira foi de 18 °C, dois graus a menos que os 20,3 °C registrados no dia 14 de março. Já em Linhares, os termômetros marcaram 18,8 °C. Até então a menor temperatura registrada na cidade em 2021 havia sido 19,3 °C em 8 de abril.
Enquanto isso, em Santa Teresa a mínima chegou a 11,9 °C nesta segunda-feira. Antes, a menor temperatura registrada na região foi de 12,8 °C, em 21 de abril.
EM ABRIL ES REGISTROU 10°C
Ainda segundo o Inmet, a menor temperatura registrada no Espírito Santo em 2021 aconteceu no dia 16 de abril, quando o município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, registrou 10,9 °C. Nesta segunda-feira, os termômetros marcaram 13,5 °C no município.
VEM MAIS FRIO POR AÍ
Como o inverno ainda não chegou, o Espírito Santo deve registrar temperaturas ainda menores ao longo os próximos dias. Desde o último sábado (8), as temperaturas máximas e mínimas tem diminuído. Além disso, o ar um pouco mais frio em função dos ventos oceânicos, provoca a queda das temperaturas. Nesta terça-feira (11), a tendência é que faça ainda mais frio do que nessa segunda (10).
"Em função desse vento gelado, tivemos queda nas temperaturas na cidades mais próximas ao litoral, como Vitória, Linhares e Santa Teresa, onde tivemos as menores temperaturas do ano. Na próxima madrugada, teremos condição para a formação de geada nos trechos mais altos na Região Serrana, em virtude da queda acentuada das temperaturas mínimas"
TEMPERATURAS NAS CIDADES NESTA SEGUNDA-FEIRA (10)
- Vitória (Inmet) - 18,0 °C
- Vila Velha (Inmet) - 19,3 °C
- Domingos Martins (Aracê - Incaper) - 12,9 °C
- Santa Teresa (Inmet) - 11,9 °C
- Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) - 17,5 °C
- Iúna (Incaper) - 13,9 °C
- Linhares (Inmet) - 18,8 °C
- São Mateus (Inmet) - 19,3 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet) - 13,5 °C
- Alegre (Inmet) - 17,1 °C