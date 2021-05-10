Vitória, Linhares e Santa Teresa têm a madrugada mais fria do ano

, dois graus a menos que os 20,3 °C registrados no dia 14 de março. Já. Até então a menor temperatura registrada na cidade em 2021 havia sido 19,3 °C em 8 de abril.

Enquanto isso, em Santa Teresa a mínima chegou a 11,9 °C nesta segunda-feira . Antes, a menor temperatura registrada na região foi de 12,8 °C, em 21 de abril.

Como o inverno ainda não chegou, o Espírito Santo deve registrar temperaturas ainda menores ao longo os próximos dias. Desde o último sábado (8), as temperaturas máximas e mínimas tem diminuído. Além disso, o ar um pouco mais frio em função dos ventos oceânicos, provoca a queda das temperaturas. Nesta terça-feira (11), a tendência é que faça ainda mais frio do que nessa segunda (10).