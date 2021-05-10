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Friozinho no ES

Vitória, Linhares e Santa Teresa têm a madrugada mais fria do ano

A Capital registrou 18 °C entre a madrugada e o começo da manhã desta segunda (10). Linhares e Santa Teresa também tiveram recorde de frio com 18,8 °C e  11,9 °C, respectivamente

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:15

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

10 mai 2021 às 12:15
Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Frente fria chega ao ES nesta quinta-feira (20) Crédito: Vitor Jubini
Se você é morador de Vitória, é provável que tenha enfrentado mais dificuldade para levantar da cama na manhã desta segunda-feira (10). O mesmo deve ter acontecido com quem vive em Linhares, no Norte do Estado, e em Santa Teresa, na região Serrana. Essas três cidades registraram as menores temperaturas do ano entre a madrugada e o começo da manhã desta segunda-feira (10). O friozinho se manteve em boa parte do Espírito Santo.
Em Vitória, conforme a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada nesta segunda-feira foi de 18 °C, dois graus a menos que os 20,3 °C registrados no dia 14 de março. Já em Linhares, os termômetros marcaram 18,8 °C. Até então a menor temperatura registrada na cidade em 2021 havia sido 19,3 °C em 8 de abril. 
Enquanto isso, em Santa Teresa a mínima chegou a 11,9 °C nesta segunda-feira. Antes, a menor temperatura registrada na região foi de 12,8 °C, em 21 de abril. 

EM ABRIL ES REGISTROU 10°C

Ainda segundo o Inmet, a menor temperatura registrada no Espírito Santo em 2021 aconteceu no dia 16 de abril, quando o município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, registrou 10,9 °C. Nesta segunda-feira, os termômetros marcaram 13,5 °C no município. 

VEM MAIS FRIO POR AÍ

Como o inverno ainda não chegou, o Espírito Santo deve registrar temperaturas ainda menores ao longo os próximos dias. Desde o último sábado (8), as temperaturas máximas e mínimas tem diminuído. Além disso, o ar um pouco mais frio em função dos ventos oceânicos, provoca a queda das temperaturas. Nesta terça-feira (11), a tendência é que faça ainda mais frio do que nessa segunda (10).
"Em função desse vento gelado, tivemos queda nas temperaturas na cidades mais próximas ao litoral, como Vitória, Linhares e Santa Teresa, onde tivemos as menores temperaturas do ano. Na próxima madrugada, teremos condição para a formação de geada nos trechos mais altos na Região Serrana, em virtude da queda acentuada das temperaturas mínimas"
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

TEMPERATURAS NAS CIDADES NESTA SEGUNDA-FEIRA (10)

  • Vitória (Inmet) - 18,0 °C
  • Vila Velha (Inmet) - 19,3 °C
  • Domingos Martins (Aracê - Incaper) - 12,9 °C
  • Santa Teresa (Inmet) - 11,9 °C
  • Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) - 17,5 °C
  • Iúna (Incaper) - 13,9 °C
  • Linhares (Inmet) - 18,8 °C 
  • São Mateus (Inmet) - 19,3 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet) - 13,5 °C
  • Alegre (Inmet) - 17,1 °C

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