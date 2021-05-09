35 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 32 mil

Estão abertos em todo o país ao menos 35 concursos públicos e processos seletivos simplificados com salários que podem chegar a R$ 32 mil. Há vagas para todos os níveis de escolaridade. As seleções oferecem vagas para cargos efetivos e temporários.
O salário chega a R$ 32 mil na Rede Sarah de Hospitais, no Distrito Federal. A oferta é de três vagas para médico ortopedista e o prazo para se inscrever termina no dia 14 de maio. O Ministério Público do Amapá e o de Santa Catarina estão com certames abertos para preencher vagas de promotor e Justiça. A remuneração é R$ 30.404 e R$ 28.883, respectivamente.
No Espírito Santo, as prefeituras de Guarapari, Vitória, Alto Rio Novo e Vila Pavão divulgaram editais para a contratação de temporários. Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai preencher 34 postos para servidores efetivos. No Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), há uma vaga para professor no campus de Ibatiba.
Pelo país, ainda estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) até 16 de maio. A oferta é de 107 vagas. Veja outros concursos abaixo.