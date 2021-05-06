Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professor temporário

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher oito vagas, além da formação de cadastro de reservas. O salário pode chegar a R$ 4.468,62.
As oportunidades foram distribuídas por dois editais. No primeiro (006/2021), há uma vaga para professor de Educação Básica II - séries iniciais do ensino fundamental. Para se inscrever, o candidato precisa ter licenciatura plena em Pedagogia ou normal superior, ambos com habilitação para as séries iniciais. A carga horária é de 25 horas semanais. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, conforme a titulação do professor.
Já o segundo documento (007/2021) tem sete vagas para professor de Educação Básica. As chances são para dinamizador de educação artística (2), informática educativa (1), língua inglesa (1), língua portuguesa (1), matemática (1) e música (1). Os profissionais poderão ter carga horária de 25 ou 40 horas semanais e os interessados precisam ter licenciatura plena na área. O salário vai de R$ 2.099,41 a R$ 4.468,62.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de maio de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura. No momento da inscrição, o candidato deverá preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e o seu exercício profissional.
A seleção dos candidatos será feita por títulos e currículo. O processo seletivo tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período apenas uma vez.
CONFIRA OS CARGOS
PEB II – Professor de Educação Básica II – séries iniciais do ensino fundamental
- Requisitos: Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do ensino fundamental ou normal superior com habilitação para as séries iniciais do ensino fundamental.
- Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
PEB III – Professor de Educação Básica III – dinamizador de educação artística
- Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em: Educação Artística ou Artes Visuais ou Artes Cênicas ou Música.
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva.
PEB III – Professor de Educação Básica III – informática educativa
- Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena na área do Magistério; e curso(s) específico(s) de formação em informática na área Educacional que totalize(m) carga horária mínima de 120 horas.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
PEB III – Professor de Educação Básica III – língua inglesa
- Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em Letras - habilitação inglês.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
PEB III – Professor de Educação Básica III – língua portuguesa
- Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em Letras – habilitação: português.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
Professor de Educação Básica III – matemática
- Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em Matemática.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
PEB III – Professor de Educação Básica III – música
- Requisito: curso superior completo de licenciatura plena em Música.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.