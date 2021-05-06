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Inscrições abertas

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professor temporário

Profissionais poderão ter carga horária de 25 e 40 horas semanais; remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 4.468,62, de acordo com a titulação do candidato

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2021 às 12:51
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias
Prefeitura de Vitória vai contratar professores em designação tempária Crédito: Jansen Lube/PMV
Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher oito vagas, além da formação de cadastro de reservas. O salário pode chegar a R$ 4.468,62.
As oportunidades foram distribuídas por dois editais. No primeiro (006/2021), há uma vaga para professor de Educação Básica II - séries iniciais do ensino fundamental. Para se inscrever, o candidato precisa ter licenciatura plena em Pedagogia ou normal superior, ambos com habilitação para as séries iniciais. A carga horária é de 25 horas semanais. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, conforme a titulação do professor.
Já o segundo documento (007/2021) tem sete vagas para professor de Educação Básica. As chances são para dinamizador de educação artística (2), informática educativa (1), língua inglesa (1), língua portuguesa (1), matemática (1) e música (1). Os profissionais poderão ter carga horária de 25 ou 40 horas semanais e os interessados precisam ter licenciatura plena na área. O salário vai de R$ 2.099,41 a R$ 4.468,62.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de maio de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura. No momento da inscrição, o candidato deverá preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e o seu exercício profissional.
A seleção dos candidatos será feita por títulos e currículo. O processo seletivo tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período apenas uma vez.

CONFIRA OS CARGOS

PEB II – Professor de Educação Básica II – séries iniciais do ensino fundamental

  • Requisitos: Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do ensino fundamental ou normal superior com habilitação para as séries iniciais do ensino fundamental.
  • Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

PEB III – Professor de Educação Básica III – dinamizador de educação artística

  • Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em: Educação Artística ou Artes Visuais ou Artes Cênicas ou Música.
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva.

PEB III – Professor de Educação Básica III – informática educativa

  • Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena na área do Magistério; e curso(s) específico(s) de formação em informática na área Educacional que totalize(m) carga horária mínima de 120 horas.
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva.

PEB III – Professor de Educação Básica III – língua inglesa

  • Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em Letras - habilitação inglês.
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva.

PEB III – Professor de Educação Básica III – língua portuguesa

  • Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em Letras – habilitação: português.
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva. 

Professor de Educação Básica III – matemática

  • Requisitos: curso superior completo de licenciatura plena em Matemática.
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva. 

PEB III – Professor de Educação Básica III – música

  • Requisito: curso superior completo de licenciatura plena em Música.
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva.

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