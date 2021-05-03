Prefeitura da Serra contrata profissionais da área da Saúde

Vagas para profissionais da área de Saúde na Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação

Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Saúde . As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham níveis médio e superior. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.

Os postos de trabalho foram divididos em dois editais. No primeiro (003/2021), as chances são para o cargo de médico veterinário. A remuneração é de R$ 3.394,465. Já o segundo edital (004/2021) destina a contratação de auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem e técnico em laboratório. O salário mensal é de R$ 1.260,43.

Todos os contratados receberão ainda auxílio alimentação de R$ 350. A carga horária é de 30 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 6 de maio de 2021, no site da prefeitura

O processo de seleção para os candidatos será realizado em etapa única, a análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 10 de maio. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforma a necessidade da prefeitura.

CONFIRA OS CARGOS

Médico verterinário

Pré-requisito: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior completo em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e registro no conselho regional de classe.

Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior completo em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e registro no conselho regional de classe. Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 3.394,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.

Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 3.394,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350. Carga horária: 30 horas semanais.

Auxiliar de consultório dentário

Pré-requisitos: Ensino médio completo e registro no conselho de classe.

Ensino médio completo e registro no conselho de classe. Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.248, mais auxílio alimentação de R$ 350.

Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.248, mais auxílio alimentação de R$ 350. Carga horária: 30 horas semanais.

Técnico em enfermagem

Pré-requisitos: Ensino Médio completo, curso de Técnico em Enfermagem e registro no conselho de classe.

Ensino Médio completo, curso de Técnico em Enfermagem e registro no conselho de classe. Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.260,43 + auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.

Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.260,43 + auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350. Carga horária: 30 horas semanais.

Técnico em laboratório