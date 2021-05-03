Prefeitura da Serra contrata profissionais da área da Saúde

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Saúde. As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham níveis médio e superior. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
Os postos de trabalho foram divididos em dois editais. No primeiro (003/2021), as chances são para o cargo de médico veterinário. A remuneração é de R$ 3.394,465. Já o segundo edital (004/2021) destina a contratação de auxiliar de consultório dentário, técnico em enfermagem e técnico em laboratório. O salário mensal é de R$ 1.260,43.
Todos os contratados receberão ainda auxílio alimentação de R$ 350. A carga horária é de 30 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 6 de maio de 2021, no site da prefeitura.
O processo de seleção para os candidatos será realizado em etapa única, a análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 10 de maio. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforma a necessidade da prefeitura.
CONFIRA OS CARGOS
Médico verterinário
- Pré-requisito: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior completo em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e registro no conselho regional de classe.
- Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 3.394,46, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
- Carga horária: 30 horas semanais.
Auxiliar de consultório dentário
- Pré-requisitos: Ensino médio completo e registro no conselho de classe.
- Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.248, mais auxílio alimentação de R$ 350.
- Carga horária: 30 horas semanais.
Técnico em enfermagem
- Pré-requisitos: Ensino Médio completo, curso de Técnico em Enfermagem e registro no conselho de classe.
- Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.260,43 + auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
- Carga horária: 30 horas semanais.
Técnico em laboratório
- Pré-requisitos: Ensino médio completo, curso de Técnico em Laboratório e registro no conselho de classe.
- Remuneração: Salário base + 20% de insalubridade. Total R$ 1.260,43 + auxílio alimentação mensal no valor de R$ 350.
- Carga horária: 30 horas semanais.