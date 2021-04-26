Hospital Infantil de Vila Velha abre seleção com mais de 190 vagas

O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, abriu processo seletivo para a contratação de 199 profissionais temporários. Há chances para cargos de níveis médio, técnico e superior.
Os salários variam de R$ 1.222,41 a R$ 4.462. A unidade é administrada pelo Instituto Acqua. Os contratos serão temporários por um período de 120 dias.
Os interessados podem se inscrever no site do instituto. O prazo para se inscrever não foi estipulado. Entretanto, mesmo que as vagas sejam preenchidas, haverá a formação de um cadastro de reserva.
As vagas são para assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, dispenseiro, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, maqueiro, psicólogo, coordenador de Enfermagem UTI, coordenador de Enfermagem e técnico de Enfermagem. Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência.
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise da ficha preenchida no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliadas a experiência profissional e a formação, bem como cursos e qualificações do candidato.
Os profissionais com maior pontuação, serão convocados via telefone ou e-mail para entrevista presencial ou a distância. Nas entrevistas serão observadas competências, habilidades e atitudes primordiais para o desenvolvimento do trabalho da Ala Covid do Himaba. As entrevistas têm caráter eliminatório e classificatório.
CONFIRA OS CARGOS
Assistente social
- Vagas: 5
- Carga horária: 30 horas
- Salário: R$ 3.000
- Requisito: nível superior em Serviço Social
Auxiliar administrativo
- Vagas: 5
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 1.222,41
- Requisito: ensino médio completo
Auxiliar de farmácia
- Vagas: 5
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 1.260
- Requisito: ensino médio completo
Dispenseiro (a)
- Vagas: 5
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 1.260
- Requisito: ensino médio completo
Enfermeiro (a)
- Vagas: 25
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 3.492,00
- Requisito: nível superior Enfermagem
Farmacêutico (a)
- Vagas: 4
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 3.700
- Requisito: ensino superior em Farmácia
Fisioterapeuta
- Vagas: 15
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 2.800
- Requisito: nível superior em Fisioterapia
Maqueiro (a)
- Vagas: 6
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 1.260
- Requisito: nível médio completo
Psicólogo (a)
- Vagas: 5
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 2.631,32
- Requisito: nível superior em Psicologia
Coordenador (a) enfermagem UTI
- Vaga: 1
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 4.462,00
- Requisito: nível superior em Enfermagem
Coordenador (a) de enfermagem
- Vagas: 3
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 4.462
- Requisito: nível superior em enfermagem
Técnico (a) de enfermagem
- Vagas: 120
- Carga horária: 36 horas
- Salário: R$ 1.440
- Requisito: ensino médio e técnico em enfermagem