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Oportunidades

Hospital Infantil de Vila Velha abre seleção com mais de 190 vagas

Há chances para cargos temporários de níveis médio, técnico e superior e a remuneração pode chegar a R$ 4.462. Veja como se inscrever

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 15:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2021 às 15:10
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, abriu processo seletivo para a contratação de 199 profissionais temporários. Há chances para cargos de níveis médio, técnico e superior.
Os salários variam de R$ 1.222,41 a R$ 4.462. A unidade é administrada pelo Instituto Acqua. Os contratos serão temporários por um período de 120 dias.
Os interessados podem se inscrever no site do instituto. O prazo para se inscrever não foi estipulado. Entretanto, mesmo que as vagas sejam preenchidas, haverá a formação de um cadastro de reserva. 
As vagas são para assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, dispenseiro, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, maqueiro, psicólogo, coordenador de Enfermagem UTI, coordenador de Enfermagem e técnico de Enfermagem. Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência.
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise da ficha preenchida no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliadas a experiência profissional e a formação, bem como cursos e qualificações do candidato.
Os profissionais com maior pontuação, serão convocados via telefone ou e-mail para entrevista presencial ou a distância. Nas entrevistas serão observadas competências, habilidades e atitudes primordiais para o desenvolvimento do trabalho da Ala Covid do Himaba. As entrevistas têm caráter eliminatório e classificatório.

CONFIRA OS CARGOS

Assistente social

  • Vagas:
  • Carga horária: 30 horas
  • Salário: R$ 3.000
  • Requisito: nível superior em Serviço Social

Auxiliar administrativo

  • Vagas: 5
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 1.222,41 
  • Requisito: ensino médio completo

Auxiliar de farmácia

  • Vagas:
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 1.260
  • Requisito: ensino médio completo

Dispenseiro (a)

  • Vagas: 5
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 1.260
  • Requisito: ensino médio completo

Enfermeiro (a)

  • Vagas: 25
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 3.492,00 
  • Requisito: nível superior Enfermagem

Farmacêutico (a)

  • Vagas: 4
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário:  R$ 3.700
  • Requisito: ensino superior em Farmácia

Fisioterapeuta

  • Vagas: 15 
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 2.800
  • Requisito: nível superior em Fisioterapia

Maqueiro (a)

  • Vagas: 6
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 1.260
  • Requisito: nível médio completo

Psicólogo (a)

  • Vagas: 5
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 2.631,32 
  • Requisito: nível superior em Psicologia

Coordenador (a) enfermagem UTI

  • Vaga: 1
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 4.462,00 
  • Requisito: nível superior em Enfermagem

Coordenador (a) de enfermagem

  • Vagas: 3
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 4.462
  • Requisito: nível superior em enfermagem

Técnico (a) de enfermagem

  • Vagas: 120
  • Carga horária: 36 horas
  • Salário: R$ 1.440
  • Requisito: ensino médio e técnico em enfermagem

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