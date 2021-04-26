Hospital Infantil de Vila Velha abre seleção com mais de 190 vagas

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha , abriu processo seletivo para a contratação de 199 profissionais temporários. Há chances para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.222,41 a R$ 4.462. A unidade é administrada pelo Instituto Acqua. Os contratos serão temporários por um período de 120 dias.

Os interessados podem se inscrever no site do instituto . O prazo para se inscrever não foi estipulado. Entretanto, mesmo que as vagas sejam preenchidas, haverá a formação de um cadastro de reserva.

As vagas são para assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, dispenseiro, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, maqueiro, psicólogo, coordenador de Enfermagem UTI, coordenador de Enfermagem e técnico de Enfermagem. Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise da ficha preenchida no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliadas a experiência profissional e a formação, bem como cursos e qualificações do candidato.

Os profissionais com maior pontuação, serão convocados via telefone ou e-mail para entrevista presencial ou a distância. Nas entrevistas serão observadas competências, habilidades e atitudes primordiais para o desenvolvimento do trabalho da Ala Covid do Himaba. As entrevistas têm caráter eliminatório e classificatório.

CONFIRA OS CARGOS

Assistente social

Vagas: 5



Carga horária: 30 horas

30 horas Salário: R$ 3.000

R$ 3.000 Requisito: nível superior em Serviço Social

Auxiliar administrativo

Vagas: 5



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 1.222,41

R$ 1.222,41 Requisito: ensino médio completo

Auxiliar de farmácia

Vagas: 5



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 1.260

R$ 1.260 Requisito: ensino médio completo

Dispenseiro (a)

Vagas: 5



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 1.260

R$ 1.260 Requisito: ensino médio completo

Enfermeiro (a)

Vagas: 25



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 3.492,00

R$ 3.492,00 Requisito: nível superior Enfermagem

Farmacêutico (a)

Vagas: 4



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 3.700

R$ 3.700 Requisito: ensino superior em Farmácia

Fisioterapeuta

Vagas: 15



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 2.800

R$ 2.800 Requisito: nível superior em Fisioterapia

Maqueiro (a)

Vagas: 6



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 1.260

R$ 1.260 Requisito: nível médio completo

Psicólogo (a)

Vagas: 5



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 2.631,32

R$ 2.631,32 Requisito: nível superior em Psicologia

Coordenador (a) enfermagem UTI

Vaga: 1



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 4.462,00

R$ 4.462,00 Requisito: nível superior em Enfermagem

Coordenador (a) de enfermagem

Vagas: 3



Carga horária: 36 horas

36 horas Salário: R$ 4.462

R$ 4.462 Requisito: nível superior em enfermagem

Técnico (a) de enfermagem