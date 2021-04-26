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Todos os níveis de escolaridade

Abertos 28 concursos e seleções com salários de até R$ 32 mil

Há processos seletivos abertos nas Forças Armadas e em órgãos de vários Estados. No Espírito Santo, há vagas na Secretaria da Agricultura, Ifes, Ufes e nas prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre a Sooretama

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 06:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2021 às 06:10
provas de concursos públicos
Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Freepik
Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Estão abertos, pelo menos, 28 concursos públicos e processos seletivos simplificados em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para postos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 32.004 no Ministério Público do Distrito Federal. A seleção visa selecionar promotores de Justiça e os interessados podem se inscrever até 29 de abril.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 34 vagas abertas para servidores efetivos. A seleção é aberta a profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.638,66. As inscrições seguem até 7 de junho.
Já o governo do Estado está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Agricultura. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva para os cargos de engenheiro civil e técnico em edificações. Os interessados poderão se inscrever até 3 de maio.
Ainda no Estado, as prefeituras de Sooretama, Cachoeiro de Itapemirim e Alegre publicaram editais para a contratação de temporários.
Em outros Estados há chances para Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Advocacia Geral da União (AGU), Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público do Amapá, entre outras seleções.

LEIA MAIS 

Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo com 447 vagas

Secretaria de Agricultura do ES anuncia nova seleção temporária

Advocacia-Geral da União abre 110 vagas com salário de até R$ 8,3 mil

Ufes abre concurso com 34 vagas e salário de até R$ 4,1 mil

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