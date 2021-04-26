Abertos 28 concursos e seleções com salários de até R$ 32 mil

Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Estão abertos, pelo menos, 28 concursos públicos e processos seletivos simplificados em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para postos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 32.004 no Ministério Público do Distrito Federal. A seleção visa selecionar promotores de Justiça e os interessados podem se inscrever até 29 de abril.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 34 vagas abertas para servidores efetivos. A seleção é aberta a profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.638,66. As inscrições seguem até 7 de junho.
Já o governo do Estado está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Agricultura. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva para os cargos de engenheiro civil e técnico em edificações. Os interessados poderão se inscrever até 3 de maio.
Ainda no Estado, as prefeituras de Sooretama, Cachoeiro de Itapemirim e Alegre publicaram editais para a contratação de temporários.
Em outros Estados há chances para Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Advocacia Geral da União (AGU), Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público do Amapá, entre outras seleções.