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Temporários

Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo com 447 vagas

Oportunidades são para cargos de vários níveis de escolaridade; inscrições poderão ser feitas de 24 de abril a 2 de maio

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:36
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia “Vem pra Cachoeiro!”
Sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Governo do ES
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, anunciou que vai contratar 447 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 10.343. 
O edital de abertura da seleção estará disponível no site da prefeitura às 17 horas, na aba Transparência, em Editais. O documento terá todas as orientações e a documentação necessária para o candidato se inscrever. 
As vagas são destinadas a cargos de todos os níveis de escolaridade. São mais de 60 funções e há chances para arquiteto, contador, enfermeiro, engenheiro, médico, cirurgião dentista, auxiliar de serviços gerais, eletricista, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, motorista, dentre outras.
As inscrições poderão ser feitas a partir deste sábado (24) até 2 de maio, no banner do processo seletivo simplificado, que estará disponível no site da prefeitura. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 4 de maio.

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