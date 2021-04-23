Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo com 447 vagas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, anunciou que vai contratar 447 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 10.343.
O edital de abertura da seleção estará disponível no site da prefeitura às 17 horas, na aba Transparência, em Editais. O documento terá todas as orientações e a documentação necessária para o candidato se inscrever.
As vagas são destinadas a cargos de todos os níveis de escolaridade. São mais de 60 funções e há chances para arquiteto, contador, enfermeiro, engenheiro, médico, cirurgião dentista, auxiliar de serviços gerais, eletricista, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, motorista, dentre outras.
As inscrições poderão ser feitas a partir deste sábado (24) até 2 de maio, no banner do processo seletivo simplificado, que estará disponível no site da prefeitura. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 4 de maio.