20 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 32 mil

Quem tem o sonho de fazer carreira no serviço público deve ficar de olho nas oportunidades. A semana começa com, pelo menos, 20 concursos públicos e processos seletivos simplificados abertos em todo o país. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para postos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 32 mil no Ministério Público do Distrito Federal. A seleção visa selecionar promotores de Justiça. O prazo para se inscrever termina no dia 29 de abril.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 34 vagas abertas para servidores efetivos. Para participar, é necessário apresentar formação dentre os níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.638,66. As inscrições começam no dia 26 de abril.
Outra oportunidade no Estado, desta vez para temporários, está disponível na Prefeitura de Sooretama. As chances são para os cargos de auxiliar de consultório odontológico e médico de Estratégia Saúde da Família (ESF). Os profissionais irão desempenhar funções em carga horária de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.100 a R$ 10.290.
Em outros Estados há chances para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Advocacia Geral da União (AGU), Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público do Amapá, entre outras seleções. Confira no quadro abaixo.