20 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 32 mil

Os salários podem chegar a R$ 32 mil no Ministério Público do Distrito Federal. A seleção visa selecionar promotores de Justiça. O prazo para se inscrever termina no dia 29 de abril.

Outra oportunidade no Estado, desta vez para temporários, está disponível na Prefeitura de Sooretama. As chances são para os cargos de auxiliar de consultório odontológico e médico de Estratégia Saúde da Família (ESF). Os profissionais irão desempenhar funções em carga horária de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.100 a R$ 10.290.