Advocacia-Geral da União abre 110 vagas com salário de até R$ 8,3 mil

Sede da Advocacia-Geral da União (AGU) Crédito: AGU/Divulgação

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 110 profissionais temporários. As chances foram distribuídas por dois editais e os salários podem chegar a R$ 8,3 mil.

As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior, distribuídas entre Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). As contratações terão prazo de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A carga horária é de 40 horas semanais para todos as funções.

No primeiro edital (nº 06), são 100 vagas, sendo 50 para o cargo de atividades técnicas de formação específica (para área de apoio), de nível médio, e 50 para atividades técnicas de suporte (profissional de apoio), de nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 1,7 mil e R$ 3,8 mil, respectivamente.

Já o segundo (edital nº 07) conta com dez vagas, todas destinadas a candidatos de nível superior. São cinco oportunidades para profissionais de atividades técnicas de complexidade gerencial (gerente), com graduação em Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública ou qualquer área correlata.

Há ainda cinco cinco chances para atividades técnicas de tecnologia da informação (técnico) e exigem a graduação em Análise de Sistemas, TI, Ciência da Computação ou qualquer área correlata. O salário é de R$ 8,3 mil.

As inscrições podem ser feitas até 28 de abril, no site da AGU