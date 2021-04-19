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Advocacia-Geral da União abre 110 vagas com salário de até R$ 8,3 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio e superior; ao todo, são dois editais. Inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:13
Sede da Advocacia-Geral da União (AGU)
Sede da Advocacia-Geral da União (AGU) Crédito: AGU/Divulgação
A Advocacia-Geral da União (AGU) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 110 profissionais temporários. As chances foram distribuídas por dois editais e os salários podem chegar a R$ 8,3 mil.
As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior, distribuídas entre Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). As contratações terão prazo de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A carga horária é de 40 horas semanais para todos as funções.
No primeiro edital (nº 06), são 100 vagas, sendo 50 para o cargo de atividades técnicas de formação específica (para área de apoio),  de nível médio, e 50  para atividades técnicas de suporte (profissional de apoio), de nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 1,7 mil e R$ 3,8 mil, respectivamente.
Já o segundo (edital nº 07) conta com dez vagas, todas destinadas a candidatos de nível superior. São cinco oportunidades para profissionais de atividades técnicas de complexidade gerencial (gerente), com graduação em Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública ou qualquer área correlata.
Há ainda cinco cinco chances para atividades técnicas de tecnologia da informação (técnico) e exigem a graduação em Análise de Sistemas, TI, Ciência da Computação ou qualquer área correlata. O salário é de R$ 8,3 mil.
As inscrições podem ser feitas até 28 de abril, no site da AGU
A seleção contará apenas por meio de avaliação de títulos e contagem de tempo de experiência profissional. A previsão é de que o resultado final dos dois processos seletivos seja divulgado até o dia 8 de junho.

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