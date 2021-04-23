Secretaria de Agricultura do ES anuncia nova seleção temporária

Secretaria de Estado da Agricultura do ES Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) do Espírito Santo vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior e técnico. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.

De acordo com o edital, a seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para os cargos de técnico em edificações e engenheiro civil. O salário é de R$ 2.362,16 e R$ 4.599,13, respectivamente. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária para as duas carreiras é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 26 de abril até as 17h do dia 3 de maio de 2021, no site de seleções do governo do ES . A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova de títulos.

O engenheiro civil tem como atribuições elaborar e analisar projetos básicos; analisar projeto executivo de engenharia; auxiliar na elaboração de procedimentos e normas para a execução de obras, projetos e serviços de engenharia; inspecionar documentos técnicos, desenhos, especificações de materiais, de equipamentos e sistemas; realizar medições de obras e serviços de engenharia; e outras atividades correlatas;

Já o técnico em edificações deve prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades de elaboração de estudos, projetos e orçamentos de obras públicas sob a responsabilidade da Seag; prestar suporte e apoio técnico na fiscalização, supervisão e vistoria das obras, serviços e projetos de engenharia executado, mediante contratos, convênios e outros instrumentos congêneres; realizar e analisar medições de obras e serviços; auxiliar na análise e apropriação de custos de serviços; auxiliar no controle físico/financeiro dos serviços contratados e executados por empresas especializadas; e demais tarefas afins.