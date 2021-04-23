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Chance de trabalho

Secretaria de Agricultura do ES anuncia nova seleção temporária

Oportunidades são para os cargos de engenheiro civil e técnico em edificações; remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil. Inscrições poderão ser feitas de 26 de abril a 3 de maio

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 10:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 abr 2021 às 10:55
Secretaria de Estado da Agricultura do ES
Secretaria de Estado da Agricultura do ES Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) do Espírito Santo vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior e técnico. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.
De acordo com o edital, a seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para os cargos de técnico em edificações e engenheiro civil. O salário é de R$ 2.362,16 e R$ 4.599,13, respectivamente. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária para as duas carreiras é de 40 horas semanais.
Os interessados poderão se inscrever das 10h de 26 de abril até as 17h do dia 3 de maio de 2021, no site de seleções do governo do ES. A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova de títulos.
O engenheiro civil tem como atribuições elaborar e analisar projetos básicos; analisar projeto executivo de engenharia; auxiliar na elaboração de procedimentos e normas para a execução de obras, projetos e serviços de engenharia; inspecionar documentos técnicos, desenhos, especificações de materiais, de equipamentos e sistemas; realizar medições de obras e serviços de engenharia; e outras atividades correlatas;
Já o técnico em edificações deve prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades de elaboração de estudos, projetos e orçamentos de obras públicas sob a responsabilidade da Seag; prestar suporte e apoio técnico na fiscalização, supervisão e vistoria das obras, serviços e projetos de engenharia executado, mediante contratos, convênios e outros instrumentos congêneres; realizar e analisar medições de obras e serviços; auxiliar na análise e apropriação de custos de serviços; auxiliar no controle físico/financeiro dos serviços contratados e executados por empresas especializadas; e demais tarefas afins.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade da Seag.

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