Marinha do Brasil abre 750 vagas para aprendizes-marinheiros

Marinheiros da Marinha do Brasil Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação

A Marinha do Brasil anunciou a abertura do concurso público de admissão nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). São 750 vagas destinadas apenas para candidatos do sexo masculino que tenham idade entre 18 e 22 anos, além de ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio.

Os selecionados terão, durante o curso, alimentação, uniforme, assistência médica e odontológica, psicológica, social e religiosa, além da bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90. O curso terá a duração de 48 semanas.

As EAM são estabelecimentos de ensino militar, cujo propósito é formar marinheiros para o corpo de praças da Marinha. Atualmente existem quatro escolas: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), em Fortaleza; Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), em Recife; Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), em Vila Velha; e Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).

Os interessados podem se inscrever a partir das 8h de 24 de maio até o dia 13 de junho de 2021, pelo site da Marinha . A taxa de inscrição é de R$ 40, que pode ser paga até 18 de junho de 2021.

O concurso terá as seguintes etapas: prova escrita objetiva; verificação de dados biográficos (VDB); inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso (TAF-i); avaliação psicológica (AP); verificação de documentos (VD); e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).