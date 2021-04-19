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Ensino médio

Marinha do Brasil abre 750 vagas para aprendizes-marinheiros

Oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino que tenham idade entre 18 e 22 anos; inscrições começam no dia 24 de maio

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:28
Marinha do Brasil, fuzileiros navais
Marinheiros da Marinha do Brasil Crédito: Marinha do Brasil/Divulgação
A Marinha do Brasil anunciou a abertura do concurso público de admissão nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). São 750 vagas destinadas apenas para candidatos do sexo masculino que tenham idade entre 18 e 22 anos, além de ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio.
Os selecionados terão, durante o curso, alimentação, uniforme, assistência médica e odontológica, psicológica, social e religiosa, além da bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90. O curso terá a duração de 48 semanas.
As EAM são estabelecimentos de ensino militar, cujo propósito é formar marinheiros para o corpo de praças da Marinha. Atualmente existem quatro escolas: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), em Fortaleza; Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), em Recife; Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), em Vila Velha; e Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).
Os interessados podem se inscrever a partir das 8h de 24 de maio até o dia 13 de junho de 2021, pelo site da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 40, que pode ser paga até 18 de junho de 2021.
O concurso terá as seguintes etapas: prova escrita objetiva; verificação de dados biográficos (VDB); inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso (TAF-i); avaliação psicológica (AP); verificação de documentos (VD); e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, com duração máxima de quatro horas. A previsão é de que os testes sejam aplicados na segunda quinzena de julho de 2021. Os candidatos terão que responder 50 questões que envolvem as matérias de matemática, língua portuguesa, ciências (física e química), e inglês.

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