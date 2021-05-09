Veja receita de macarrão cremoso com salmão, palmito e bacon

Está à procura uma nova receita de macarrão? Então, aqui vai uma dica cremosa e com sabor defumado: fusilli com creme de queijo minas frescal, bacon, salmão, palmito e manjericão. Veja como é fácil preparar:
MACARRÃO CREMOSO COM BACON, PALMITO E SALMÃO
Rendimento: de 4 a 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de macarrão tipo fusilli/parafuso (500g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26g)
- ½ xícara (chá) de bacon cortado em cubos (50g)
- 1 cebola pequena picada (80g)
- 100g de salmão defumado picado
- 1 ½ xícara (chá) de palmito em conserva cortado em rodelas (200g)
- 1 embalagem de creme de queijo minas frescal
- ¼ de maço de manjericão (somente as folhas) (20g)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e frite o bacon.
- Adicione a cebola e refogue, mexendo até dourar.
- Acrescente o salmão, o palmito e o creme de queijo, misture bem e deixe levantar fervura. Apague o fogo e reserve.
- Enquanto isso, cozinhe o macarrão em água fervente abundante por 11 minutos ou até que a massa fique al dente (bem cozida, mas um pouco firme no miolo).
- Em seguida, misture o macarrão com o molho, finalize com as folhas de manjericão e sirva quente.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.