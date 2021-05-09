Veja receita de macarrão cremoso com salmão, palmito e bacon

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e frite o bacon.

Adicione a cebola e refogue, mexendo até dourar.

Acrescente o salmão, o palmito e o creme de queijo, misture bem e deixe levantar fervura. Apague o fogo e reserve.



Enquanto isso, cozinhe o macarrão em água fervente abundante por 11 minutos ou até que a massa fique al dente (bem cozida, mas um pouco firme no miolo).

