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Fácil de fazer

Veja receita de macarrão cremoso com salmão, palmito e bacon

Nada como um bom prato de massa para confortar o corpo, certo? Então, fique de olho nessa dica com fusilli e sabor defumado

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 08:15

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

09 mai 2021 às 08:15
Macarrão cremoso com bacon, salmão defumado e palmito
Fusilli com bacon, salmão defumado. palmito, creme de queijo e folhas de manjericão Crédito: Ara Fotografia
Está à procura uma nova receita de macarrão? Então, aqui vai uma dica cremosa e com sabor defumado: fusilli com creme de queijo minas frescal, bacon, salmão, palmito e manjericão. Veja como é fácil preparar:

MACARRÃO CREMOSO COM BACON, PALMITO E SALMÃO

Rendimento: de 4 a 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil  
  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de macarrão tipo fusilli/parafuso (500g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26g)
  • ½ xícara (chá) de bacon cortado em cubos (50g)
  • 1 cebola pequena picada (80g)
  • 100g de salmão defumado picado
  • 1 ½ xícara (chá) de palmito em conserva cortado em rodelas (200g)
  • 1 embalagem de creme de queijo minas frescal 
  • ¼ de maço de manjericão (somente as folhas) (20g)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e frite o bacon. 
  2. Adicione a cebola e refogue, mexendo até dourar.
  3. Acrescente o salmão, o palmito e o creme de queijo, misture bem e deixe levantar fervura. Apague o fogo e reserve.
  4. Enquanto isso, cozinhe o macarrão em água fervente abundante por 11 minutos ou até que a massa fique al dente (bem cozida, mas um pouco firme no miolo).
  5. Em seguida, misture o macarrão com o molho, finalize com as folhas de manjericão e sirva quente.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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