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Capital gelada

Vitória registra 15,9 °C e bate recorde de frio pelo segundo dia seguido

Queda na temperatura foi provocada pela forte perda de calor noturno, causada pela redução das nuvens. Fez mais frio ainda em Pedra Azul, onde os termômetros marcaram 9 °C

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 07:26

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

11 mai 2021 às 07:26
Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
Madrugada foi a mais fria do ano em Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros
Vitória registra 15,9°C e bate recorde de frio pelo segundo dia seguido
O inverno ainda não chegou, mas pelo segundo dia seguido, Vitória registrou a temperatura mais baixa do ano. A madrugada desta terça-feira (11) foi a mais fria de 2021 na capital capixaba.
Nesta segunda-feira (10), os termômetros já haviam marcado 18 °C em Vitória. Na madrugada desta terça, no entanto, as temperaturas caíram ainda mais e chegaram a 15,9 °C.
O meteorologista Hugo Ramos, do  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica por que houve uma queda tão acentuada da temperatura na Capital: "Ainda não foi a madrugada mais fria do ano no Estado, mas sim na Capital, pelo segundo dia seguido. O motivo foi pela forte perda de calor noturno, causado pela redução das nuvens".

PEDRA AZUL REGISTRA 9°C

A madrugada desta terça (11) foi ainda mais gelada na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com o Incaper, os termômetros registraram 9 °C em Pedra Azul. 
Mas apesar da temperatura abaixo de 10 °C, esta ainda não foi a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo. Na estação meteorológica do Incaper, localizada no distrito de Aracê, em Domingos Martins, a menor temperatura registrada foi de 8,6 °C, ocorrida em 16 de abril.

AS TEMPERATURAS EM OUTRAS CIDADES DO ES NESTA TERÇA

  • Alegre (Inmet): 13,1 °C
  • Alfredo Chaves (Inmet): 15,1 °C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 12,8 °C
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 9,0 °C
  • Ecoporanga (Inmet): 16,4 °C
  • Iúna (Incaper): 11,6 °C
  • Linhares (Inmet): 17,1 °C
  • Marilândia (Inmet): 14,6 °C 
  • Nova Venécia (Inmet): 14,7 °C
  • Pinheiros (Incaper): 16,6 °C
  • Presidente Kennedy (Inmet): 15,4 °C
  • Santa Teresa (Inmet): 12,4 °C
  • São Mateus (Inmet): 15,5 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 9,3 °C
  • Vitória (Inmet): 15,9 °C
  • Vila Velha (Inmet): 16,2 °C

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