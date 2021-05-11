Vitória registra 15,9°C e bate recorde de frio pelo segundo dia seguido
O inverno ainda não chegou, mas pelo segundo dia seguido, Vitória registrou a temperatura mais baixa do ano. A madrugada desta terça-feira (11) foi a mais fria de 2021 na capital capixaba.
Nesta segunda-feira (10), os termômetros já haviam marcado 18 °C em Vitória. Na madrugada desta terça, no entanto, as temperaturas caíram ainda mais e chegaram a 15,9 °C.
O meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica por que houve uma queda tão acentuada da temperatura na Capital: "Ainda não foi a madrugada mais fria do ano no Estado, mas sim na Capital, pelo segundo dia seguido. O motivo foi pela forte perda de calor noturno, causado pela redução das nuvens".
PEDRA AZUL REGISTRA 9°C
A madrugada desta terça (11) foi ainda mais gelada na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com o Incaper, os termômetros registraram 9 °C em Pedra Azul.
Mas apesar da temperatura abaixo de 10 °C, esta ainda não foi a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo. Na estação meteorológica do Incaper, localizada no distrito de Aracê, em Domingos Martins, a menor temperatura registrada foi de 8,6 °C, ocorrida em 16 de abril.
AS TEMPERATURAS EM OUTRAS CIDADES DO ES NESTA TERÇA
- Alegre (Inmet): 13,1 °C
- Alfredo Chaves (Inmet): 15,1 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 12,8 °C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 9,0 °C
- Ecoporanga (Inmet): 16,4 °C
- Iúna (Incaper): 11,6 °C
- Linhares (Inmet): 17,1 °C
- Marilândia (Inmet): 14,6 °C
- Nova Venécia (Inmet): 14,7 °C
- Pinheiros (Incaper): 16,6 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 15,4 °C
- Santa Teresa (Inmet): 12,4 °C
- São Mateus (Inmet): 15,5 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 9,3 °C
- Vitória (Inmet): 15,9 °C
- Vila Velha (Inmet): 16,2 °C