Semana vai ser de temperaturas amenas e nova frente fria chegará ao ES

Semana será frio no Espírito Santo, principalmente durante o período da manhã Crédito: Vitor Jubini

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , nesta terça-feira (11) a madrugada será fria em todas as regiões capixabas, inclusive com condição para formação de geada nos trechos mais altos das regiões Serrana e do Caparaó, na Região Sul, por conta da queda acentuada das temperaturas mínimas.

"Depois do final de semana marcado pelo tempo fechado e chuvoso, a semana começa com a diminuição da instabilidade no Estado. A partir desta terça-feira o tempo começa a ficar aberto, o que vai contribuir para o aumento da amplitude térmica: frio de manhã e temperaturas altas no período da tarde. Na próxima madrugada, teremos condição para a formação de geada nos trechos mais altos na Região Serrana, em virtude da queda acentuada das temperaturas mínimas", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

NOVA FRENTE FRIA CHEGA NA QUINTA-FEIRA (13)

O frio da madrugada começa a diminuir na quarta-feira (12), com o aumento das temperaturas mínimas, e a temperatura da tarde aumenta um pouco mais com o aumento das temperaturas máximas. Mas na quinta-feira (13), a chegada de uma nova frente fria mudará, mais uma vez, o tempo no Espírito Santo.

Para o final da semana, há possibilidade de chuva em algumas regiões do Estado e o vento sul deve deixar o clima ameno, com aumento da sensação de frio.