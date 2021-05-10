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Previsão do tempo

Semana vai ser de temperaturas amenas e nova frente fria chegará ao ES

Os dias prometem começar gelados e a semana será de temperaturas amenas no Espírito Santo. Uma nova frente fria está prevista para chegar ao Estado na quinta-feira (13)
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:29

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:29

Fevereiro de 2021 terminou com um domingo de tempo instável na Grande Vitória
Semana será frio no Espírito Santo, principalmente durante o período da manhã Crédito: Vitor Jubini
O frio que chegou ao Espírito Santo nos últimos dias não deve ir embora por enquanto. Nesta segunda-feira (10), Vitória, Linhares e Santa Teresa já registraram a menor temperatura do ano, e os próximos dias devem seguir com temperaturas amenas em todo o Estado, principalmente durante a manhã. Para esta semana, também está prevista a chegada de uma nova frente fria.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta terça-feira (11) a madrugada será fria em todas as regiões capixabas, inclusive com condição para formação de geada nos trechos mais altos das regiões Serrana e do Caparaó, na Região Sul, por conta da queda acentuada das temperaturas mínimas.
"Depois do final de semana marcado pelo tempo fechado e chuvoso, a semana começa com a diminuição da instabilidade no Estado. A partir desta terça-feira o tempo começa a ficar aberto, o que vai contribuir para o aumento da amplitude térmica: frio de manhã e temperaturas altas no período da tarde. Na próxima madrugada, teremos condição para a formação de geada nos trechos mais altos na Região Serrana, em virtude da queda acentuada das temperaturas mínimas", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

NOVA FRENTE FRIA CHEGA NA QUINTA-FEIRA (13)

O frio da madrugada começa a diminuir na quarta-feira (12), com o aumento das temperaturas mínimas, e a temperatura da tarde aumenta um pouco mais com o aumento das temperaturas máximas. Mas na quinta-feira (13), a chegada de uma nova frente fria mudará, mais uma vez, o tempo no Espírito Santo. 
Para o final da semana, há possibilidade de chuva em algumas regiões do Estado e o vento sul deve deixar o clima ameno, com aumento da sensação de frio.
"Na tarde da próxima quinta-feira, a aproximação de uma frente fria deve provocar, de novo, mudanças nas condições do tempo.  Para o final da semana, as temperaturas máximas podem cair em função do vento de quadrante sul e sudeste que pode deixar a sensação de mais frio", prevê o meteorologista.

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