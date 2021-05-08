Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabor italiano

Aprenda a preparar uma pizza à carbonara com gema mole

Receita do chef Gino Contin é feita com massa ao estilo napolitano, panceta defumada, ovo caipira e queijo grana padano

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

08 mai 2021 às 02:00
Pizza carbonara com gema mole
Massa da pizza é de longa fermentação Crédito: Matéria Primma/Divulgação
Se você é apaixonado por pizza e aprecia um belo carbonara, fique de olho na receita do chef Gino Contin, que comanda em São Paulo o Maverick Thematic Music Bar: pizza carbonara com panceta defumada, ovo com gema mole e queijo grana padano. 
“Conseguimos chegar o mais próximo do sabor original da receita de um macarrão carbonara só que em uma pizza napolitana. Apesar da execução ser um pouco mais trabalhosa, o resultado final é surpreendente em textura, sabor e aroma. Essa receita é muito mais saborosa e diferente das pizzas que usam ovo cozido e parmesão comum” explica Gino.

Veja Também

10 receitas para o almoço do Dia das Mães, da entrada à sobremesa

Uma importante dica do chef é escolher ovos de qualidade, de preferência caipiras de galinhas criadas soltas, o que interfere no sabor final da pizza e a deixa mais saudável, já que o ovo fica praticamente cru.

MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO

  • INGREDIENTES:
  • 1kg de farinha de trigo (de preferência italiana 00)
  • 600ml de água
  • 3g de fermento seco
  • 30g de sal
  • Semolina ou fubá para abrir a massa
  • MODO DE PREPARO:
  1. Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal. 
  2. Coloque o restante da água em uma tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos. 
  3. Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha. 
  4. Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h. 
  5. Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira. 
  6. Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie. 
  7. Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos, marcando a borda da pizza com os dedos. 
  8. Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos.

Veja Também

Vitória ganha novo restaurante de cozinha mediterrânea

PIZZA CARBONARA COM GEMA MOLE

  • INGREDIENTES:
  • 1 disco de massa napolitana de 250g aberto com pouco mais de 20cm
  • 1 concha de passata de tomate pelado
  • 8 fatias de muçarela panceta fatiada
  • 1 ovo
  • 100g de queijo grana padano
  • Pimentas a gosto
Chef Gino Contin e sua pizza carbonara
Chef Gino Contin e sua pizza carbonara  Crédito: Matéria Primma/Divulgação
  • MODO DE PREPARO:
  1. Abra um disco de massa napolitana de 250g com pouco mais de 20cm de diâmetro. 
  2. Passe sobre a massa uma camada de passata de tomate pelado, preservando as bordas. 
  3. Cubra o molho com as fatias de muçarela.
  4. Com a panceta fatiada, faça dois círculos no centro da pizza, deixando o meio para colocar o ovo. 
  5. Leve ao forno e pré-asse, tirando a pizza um pouco antes de estar totalmente assada.
  6. Volte a pizza para a bancada, quebre um ovo e coloque bem no meio da pizza, dentro dos círculos de panceta. 
  7. Leve a pizza de volta ao forno com cuidado para não esparramar o ovo. Coloque novamente no forno, termine de assar, mas não deixe o ovo ficar duro. O processo é rápido. 
  8. Tire a pizza do forno e imediatamente rale o grana padano bem fino e generosamente sobre a pizza. 
  9. Polvilhe sobre a pizza um pouco de mix de pimentas (do reino preta, branca e rosa). 

ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:

Veja Também

Faça em casa: pizza de muçarela, cebola caramelizada e gorgonzola

Pizza rápida de frigideira é uma boa pedida para o lanche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados