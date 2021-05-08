Aprenda a preparar uma pizza à carbonara com gema mole

Abra um disco de massa napolitana de 250g com pouco mais de 20cm de diâmetro.

Passe sobre a massa uma camada de passata de tomate pelado, preservando as bordas.

Cubra o molho com as fatias de muçarela.

Com a panceta fatiada, faça dois círculos no centro da pizza, deixando o meio para colocar o ovo.

Leve ao forno e pré-asse, tirando a pizza um pouco antes de estar totalmente assada.



Volte a pizza para a bancada, quebre um ovo e coloque bem no meio da pizza, dentro dos círculos de panceta.

Leve a pizza de volta ao forno com cuidado para não esparramar o ovo. Coloque novamente no forno, termine de assar, mas não deixe o ovo ficar duro. O processo é rápido.

Tire a pizza do forno e imediatamente rale o grana padano bem fino e generosamente sobre a pizza.