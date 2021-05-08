Aprenda a preparar uma pizza à carbonara com gema mole

Se você é apaixonado por pizza e aprecia um belo carbonara, fique de olho na receita do chef Gino Contin, que comanda em São Paulo o Maverick Thematic Music Bar: pizza carbonara com panceta defumada, ovo com gema mole e queijo grana padano.
“Conseguimos chegar o mais próximo do sabor original da receita de um macarrão carbonara só que em uma pizza napolitana. Apesar da execução ser um pouco mais trabalhosa, o resultado final é surpreendente em textura, sabor e aroma. Essa receita é muito mais saborosa e diferente das pizzas que usam ovo cozido e parmesão comum” explica Gino.
Uma importante dica do chef é escolher ovos de qualidade, de preferência caipiras de galinhas criadas soltas, o que interfere no sabor final da pizza e a deixa mais saudável, já que o ovo fica praticamente cru.
MASSA DE PIZZA DE LONGA FERMENTAÇÃO
- INGREDIENTES:
- 1kg de farinha de trigo (de preferência italiana 00)
- 600ml de água
- 3g de fermento seco
- 30g de sal
- Semolina ou fubá para abrir a massa
- MODO DE PREPARO:
- Massa: Separe um pouco da água para dissolver o sal.
- Coloque o restante da água em uma tigela e acrescente os ingredientes secos aos poucos.
- Quando chegar na metade dos ingredientes, coloque a água com sal e depois o restante da farinha.
- Sove a massa e deixe descansar em recipiente fechado por 12h.
- Caso queira fazer longa fermentação, deixe por mais 12 horas na geladeira.
- Divida a massa fermentada em quatro partes e boleie.
- Polvilhe uma superfície com semolina ou fubá e abra uma das partes da massa com as mãos, marcando a borda da pizza com os dedos.
- Coloque em uma forma de pizza e leve para assar em forno alto por 10 a 12 minutos.
PIZZA CARBONARA COM GEMA MOLE
- INGREDIENTES:
- 1 disco de massa napolitana de 250g aberto com pouco mais de 20cm
- 1 concha de passata de tomate pelado
- 8 fatias de muçarela panceta fatiada
- 1 ovo
- 100g de queijo grana padano
- Pimentas a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Abra um disco de massa napolitana de 250g com pouco mais de 20cm de diâmetro.
- Passe sobre a massa uma camada de passata de tomate pelado, preservando as bordas.
- Cubra o molho com as fatias de muçarela.
- Com a panceta fatiada, faça dois círculos no centro da pizza, deixando o meio para colocar o ovo.
- Leve ao forno e pré-asse, tirando a pizza um pouco antes de estar totalmente assada.
- Volte a pizza para a bancada, quebre um ovo e coloque bem no meio da pizza, dentro dos círculos de panceta.
- Leve a pizza de volta ao forno com cuidado para não esparramar o ovo. Coloque novamente no forno, termine de assar, mas não deixe o ovo ficar duro. O processo é rápido.
- Tire a pizza do forno e imediatamente rale o grana padano bem fino e generosamente sobre a pizza.
- Polvilhe sobre a pizza um pouco de mix de pimentas (do reino preta, branca e rosa).