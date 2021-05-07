Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com amor

10 receitas para o almoço do Dia das Mães, da entrada à sobremesa

Arroz de polvo com camarão, escondidinho de bacalhau e torta de maçã estão entre as dicas do Divirta-se para um banquete no domingo

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:39

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:39
Ceviche, salada, arroz de frutos do mar, massa cremosa, torta de frango, sorvetão...são 10 as receitas escolhidas a dedo pelo Divirta-se para deixar o almoço do Dia das Mâes inesquecível. Se você vai cozinhar para a sua rainha mas ainda não decidiu o menu, inspire-se nas entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas da lista, que está imperdível!    

01

SALADA DE LAGOSTIM

Leve e sofisticada, a salada de lentilha rosa com lagostim da chef Sylvia Lis serve como entrada, acompanhamento e até mesmo prato principal. Veja a receita. FOTO: Ari Oliveira 

02

CEVICHE À MODA CAPIXABA

Na releitura do chef Juarez Campos, o ícone da cozinha peruana ganha temperos da moqueca capixaba. Boa pedida para servir de entrada! Clique aqui para ver a receita. FOTO: Guilherme Ferrari/Arquivo

03

ESCONDIDINHO DE BACALHAU

Escondidinhos são um ótimo exemplo de comida afetiva, daquelas que abraçam a gente. Se a sua mãe adora bacalhau, faça para ela esse de bacalhau, cogumelos e palmito! Veja a receita. FOTO: Ara Fotografia

04

TORTA DE FRANGO CREMOSA

Frango e creme de milho formam uma dupla que é puro aconchego. Ela está no recheio de uma torta super fácil e deliciosa para o almoço das mães. Veja a receita. FOTO: Isabela/Divulgação

05

MASSA COM SALMÃO AL LIMONE

Para as mães que não resistem a uma massa bem cremosa, o macarrão al limone com salmão é uma boa pedida. Veja a receita. FOTO: Ara Fotografia

06

BOEUF BOURGUIGNON

Julia Child é uma das maiores figuras da culinária mundial. Sua receita de boeuf bourguignon, um clássico francês, inspirou a chef Kamila Zamprogno a recriar o ensopado com praticidade preservando a potência de seu sabor. Veja a receita. FOTO: Rodrigo Borçato

07

ARROZ DE POLVO E CAMARÕES

Um prato muito querido nos restaurantes capixabas de frutos do mar é o arroz com polvo e camarões. A versão do Caranguejo do Assis, super simples. pode agradar no almoço das mães. Veja a receita. FOTO: Bruno Coelho

08

TORTA DE SINTRA

A Torta de Sintra é sucesso de público e crítica no Espírito Santo. Sua receita, consagrada em tradicionais restaurantes lusitanos de Vitória, tem na base massa de biscoito e doce de maçã com canela. Veja a receitaFOTO: Carlos Alberto Silva

09

MUSSE DE MARACUJÁ COM FRUTAS VERMELHAS

Quer uma receita de sobremesa simples mas com algo especial para encantar no Dia das Mães? A chef Joelma Celestrini propõe novas coberturas para deixar sua musse de maracujá encantadora. Veja a receita. FOTO: Joelma Celestrini 

10

SORVETÃO CASEIRO

Dessa sobremesa não vai sobrar nenhum pedaço, pode ter certeza. Afinal, quem resiste à cremosidade afetiva de um sorvetão? Clique aqui para ver a receita. FOTO: Comunicação sem Fronteiras/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados