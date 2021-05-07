10 receitas para o almoço do Dia das Mães, da entrada à sobremesa

Ceviche, salada, arroz de frutos do mar, massa cremosa, torta de frango, sorvetão...são 10 as receitas escolhidas a dedo pelo Divirta-se para deixar o almoço do Dia das Mâes inesquecível. Se você vai cozinhar para a sua rainha mas ainda não decidiu o menu, inspire-se nas entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas da lista, que está imperdível!
SALADA DE LAGOSTIM
Leve e sofisticada, a salada de lentilha rosa com lagostim da chef Sylvia Lis serve como entrada, acompanhamento e até mesmo prato principal. Veja a receita. FOTO: Ari Oliveira
CEVICHE À MODA CAPIXABA
Na releitura do chef Juarez Campos, o ícone da cozinha peruana ganha temperos da moqueca capixaba. Boa pedida para servir de entrada! Clique aqui para ver a receita. FOTO: Guilherme Ferrari/Arquivo
ESCONDIDINHO DE BACALHAU
Escondidinhos são um ótimo exemplo de comida afetiva, daquelas que abraçam a gente. Se a sua mãe adora bacalhau, faça para ela esse de bacalhau, cogumelos e palmito! Veja a receita. FOTO: Ara Fotografia
TORTA DE FRANGO CREMOSA
Frango e creme de milho formam uma dupla que é puro aconchego. Ela está no recheio de uma torta super fácil e deliciosa para o almoço das mães. Veja a receita. FOTO: Isabela/Divulgação
MASSA COM SALMÃO AL LIMONE
Para as mães que não resistem a uma massa bem cremosa, o macarrão al limone com salmão é uma boa pedida. Veja a receita. FOTO: Ara Fotografia
BOEUF BOURGUIGNON
Julia Child é uma das maiores figuras da culinária mundial. Sua receita de boeuf bourguignon, um clássico francês, inspirou a chef Kamila Zamprogno a recriar o ensopado com praticidade preservando a potência de seu sabor. Veja a receita. FOTO: Rodrigo Borçato
ARROZ DE POLVO E CAMARÕES
Um prato muito querido nos restaurantes capixabas de frutos do mar é o arroz com polvo e camarões. A versão do Caranguejo do Assis, super simples. pode agradar no almoço das mães. Veja a receita. FOTO: Bruno Coelho
TORTA DE SINTRA
A Torta de Sintra é sucesso de público e crítica no Espírito Santo. Sua receita, consagrada em tradicionais restaurantes lusitanos de Vitória, tem na base massa de biscoito e doce de maçã com canela. Veja a receita. FOTO: Carlos Alberto Silva
MUSSE DE MARACUJÁ COM FRUTAS VERMELHAS
Quer uma receita de sobremesa simples mas com algo especial para encantar no Dia das Mães? A chef Joelma Celestrini propõe novas coberturas para deixar sua musse de maracujá encantadora. Veja a receita. FOTO: Joelma Celestrini
SORVETÃO CASEIRO
Dessa sobremesa não vai sobrar nenhum pedaço, pode ter certeza. Afinal, quem resiste à cremosidade afetiva de um sorvetão? Clique aqui para ver a receita. FOTO: Comunicação sem Fronteiras/Divulgação