4 dicas de sobremesas para impressionar no Dia das Mães

Avós, tias, irmãs, primas, amigas...todas as mães merecem que o próximo domingo, 9 de maio, seja repleto de doçura e afeto. Então, para tornar o Dia das Mães ainda mais especial, não faltam opções de sobremesas e mimos açucarados. E neste ano as confeitarias capricharam, viu?
Confira a seguir quatro dicas de produtos artesanais para agradar em cheio essas mulheres tão queridas. Os presentes estão disponíveis para encomenda até o dia 7/05, na Grande Vitória. É muito amor!
CORAÇÃO DE MÃE
No kit Ancestralidade da Yaga Confeitaria (@yagaconfeitaria), uma belíssima torta de massa amanteigada com crème patissière, geleia de frutas vermelhas, marshmallow, morangos frescos e pétalas de rosa é acompanhada de um ramalhete especial com flores da estação. Os kits custam a partir de R$ 150 e os arranjos são assinados pela La Rama Floral. Encomendas: até 7/05, ou enquanto durar o estoque, por Whatsapp no (27) 98181-1035 ou 99931-0662. Retiradas em Vitória (Santa Lúcia ou Centro). Também fará entregas. FOTO: Raphael Carrozzo
Lançamento da Chocolateria Brasil (@chocolateriabrasil) para o Dia das Mães, o bolo Favo de Mel é feito com mel orgânico, especiarias e raspas de limão. A massa é fofinha, e o formato, de encher os olhos. Acompanham o mimo, calda de doce de leite e um charmoso porta-mel. Pedidos: (27) 3322-7783 e 99507-3130, para entrega ou retirada. FOTO: Chocolateria Brasil/Divulgação
Entre as novidades criadas por Monique Monteiro (@bymoniquemonteiro) para o Dia das Mães, os grignotines prometem viciar as apaixonadas por doce: mix de amêndoas, cranberries e pérolas de caramelo salgado cobertos de chocolate branco, ao leite e meio amargo. Curtiu? O pacote de 150g custa R$ 38. Encomendas: até 5/05, ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 99755-7721. Retiradas em Vitória, na Praia do Canto. Entregas: Uber Flash. FOTO: Rodrigo Gavini
Inspirados no coração de mãe, os brownies da Luara Galante Confeitaria (@luaragalanteconfeitaria) são decorados com brigadeiro, confeitos crocantes, frutas frescas, flores e macarons. São três opções para presentear, acompanhadas por minibuquê de flores secas. O Ma Chérie (foto) é coberto com brigadeiro de chocolate 50% cacau, caramelo com flor de sal e farofinha doce de nuts (R$ 150, com 1kg). Encomendas: até 5/05, ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 99928-5840. Retiradas em Vitória, em Morada de Camburi. FOTO: Luara Galante