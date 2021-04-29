Novo restaurante na Prainha une comida brasileira e literatura

Arroz de rabada, bobó de camarão, virado à paulista, frango com angu e quiabo, carne de panela com farofa, baião de dois, feijoada e o tão amado PF estão entre as opções que se revezam no cardápio do mais novo restaurante da Prainha, no Sítio Histórico de Vila Velha: o Macunaíma Cozinha Brasileira. A casa foi aberta há pouco mais de uma semana e no momento atua apenas com entregas e retiradas.
O conceito, como o nome sugere, é inspirado no personagem principal de "Macunaíma, o herói sem nenhum caráter", livro de Mário de Andrade publicado em 1928 e considerado sua obra-prima, além de ser um ícone cultural do país. "O restaurante propóe uma experiência gastronômica identitária, em que trarei comidas de todos os cantos do Brasil para mostrar o quanto elas estão presentes em nossa cultura, principalmente na literatura", explica o chef e proprietário, Murilo Góes.
Com planos de abrir presencialmente no final de maio, também como cafeteria, o Macunaíma lançará em breve uma cerveja própria, feita com a cervejaria capixaba Maracangalha, nos estilos IPA e APA. Atualmente, o menu traz uma opção diária de prato principal (também em versão vegana), duas de entrada e duas de sobremesa. Clique aqui para ver as opções disponíveis e fazer pedidos.
Macunaíma Cozinha Brasileira
BISTRÔ LANÇA NOVOS PRATOS PARA DOIS
O La Garza Espaço & Bistrô lançou recentemente cinco pratos, todos para duas pessoas - e alguns até para três. Na lista estão opções como o Nordestino - carne de sol na manteiga de garrafa, aipim cozido, arroz de açafrão, espetinho de queijo coalho e melado de cana (R$ 119,90), e a costelinha suína com polenta, arroz e salada (R$ 99,90).
Outra pedida para compartilhar são as iscas de alcatra com arroz, fritas, banana, farofa, vinagrete e molho da casa (R$ 99,90). No momento, o restaurante está abrindo para almoço de quarta a sábado, das 11h às 16h. Rua Vasco Coutinho, 17, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 99777-3680.
CESTA LOW CARB É OPÇÃO PARA O DIA DAS MÃES
Especializada em bolos, quiches, tortas e salgados na linha low carb, a Fresh Farm lançou uma cesta de comidas e bebidas para presentear no Dia das Mães. Feito sob encomenda, o produto contém pão low carb de parmesão, bolo de banana toffee low carb, paté de tomate confit, empadinha low carb, cookies funcionais, suchá de hibisco e suco sem açúcar.
O valor da cesta é R$ 190, para retirada na loja ou com entrega agendada. Pedidos até 6/05 pelo (27) 99796-4637. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória.
CERVEJA MINEIRA ESTREIA EM MERCADOS DO ES
Consolidada entre os cervejeiros de Minas Gerais, a cervejaria Albanos, fundada há 25 anos em Belo Horizonte, acaba de chegar ao Espírito Santo. Tanto a linha fixa da marca quanto os rótulos sazonais já estão presentes nas lojas de duas grandes redes de supermercados do Estado, Carone e Perim.
Com cervejas reconhecidas nas principais premiações do mundo, como a World Beer Awards, a Copa Cerveja Brasil e o Festival Brasileiro da Cerveja, a Albanos trouxe ao Estado sua Life Lager, zero açúcar e de baixa caloria; além da Pilsen; da Amber Lager, com notas carameladas; da Session IPA; da English Pale Ale, com aroma dos lúpulos em destaque; e da Five O'Clock Pale Ale, com toque frutado; entre outras. Mais informações no site albanos.com.br.
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em Gastronomia.