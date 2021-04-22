Bolo de cenoura com diferentes versões é destaque em doceria

Picolé de bolo de cenoura da Doce é Tudo é feito sob encomenda Crédito: Doce é Tudo/Instagram

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Piscina, vulcão, alfajor, marmitinha, pote e agora "picolé": estas são algumas das diferentes versões do clássico bolo de cenoura com chocolate feitas pela Doce é Tudo ( @doceetudo ), confeitaria artesanal criada há 1 ano pela fotógrafa Kadidja Fernandes em Vitória.

Fiel à receita de sua avó Amália, a empreendedora se prepara para lançar mais um formato, o copo-bolha com palitinhos de bolo para mergulhar no brigadeiro cremoso.

"Esse bolo de cenoura é uma das raras lembranças que guardo da infância, e o bolo que sempre fiz para dar de presente. A doceria surgiu por incentivo do meu irmão, César, que sempre apostou no meu talento para doces", conta Kadidja, que produz ainda docinhos alcóolicos, minibolos, palha italiana gourmet e kits para presentear em datas comemorativas.

Doce é Tudo

O recém-lançado bolo de cenoura no palito custa R$ 8 (a unidade/pedido mínimo de três). O alfabolo sai por R$ 6 e os bolos vulcão e piscina custam a partir de R$ 25. Todos os itens são feitos com chocolate belga e podem ser encomendados pelo Whatsapp (27) 99244-4915. A Doce é Tudo faz entregas na Grande Vitória (frete a partir de R$ 10).

CERVEJARIA APOSTA EM LÚPULO 100% CAPIXABA

A Cervejaria Casa 107 ( @cervejariacasa107 ), localizada em Vila Velha, acaba de lançar uma linha de cervejas produzidas com lúpulos 100% capixabas. A planta, que confere aroma e sabor à bebida, é cultivada em Domingos Martins no Hopfenbüge, primeiro campo de lúpulos certificado do Estado.

Nova Pale Ale da Casa 107 é feita com lúpulo cultivado em Domingos Martins Crédito: Debora Benaim

O insumo está presente nas novas receitas da Casa 107 dos estilos Pilsen, IPA, Pale Ale, Session IPA e Black IPA, que estão à venda no gastrobar Casa 107, na Mata da Praia (3376-8157), e no pub Casa 107, no Aeroporto de Vitória; no Motor Rockers, na Praia do Canto (99861-7649); no Sr. Mustache, na Mata da Praia (99699-9600); e no Vila Parque Boliche, na Praia de Itaparica.

RESTAURANTE EM CAMBURI FECHA TEMPORARIAMENTE

Inaugurado em fevereiro na Praia de Camburi, o restaurante contemporâneo de frutos do mar Água e Sal fechou as portas temporariamente, com menos de dois meses em atividade. A decisão dos sócios, Sávio Fraga e Carlos Veras, foi comunicada em uma postagem no Instagram da casa. Confira abaixo: