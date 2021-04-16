Confira petiscos imperdíveis em 5 cervejarias capixabas

Quem aprecia uma boa cerveja artesanal encontra inúmeras opções produzidas de Norte a Sul do Espírito Santo. Mas além de entregar ótimos chopes, algumas cervejarias capixabas investem na cozinha para oferecer uma experiência gastronômica completa, com pratos, petiscos, sobremesas, pães artesanais e churrasco.
Preparamos uma lista com dicas para comer bem em cinco estabelecimentos, de Colatina a Domingos Martins, passando por Santa Teresa. Os horários de funcionamento e a disponibilidade de delivery estão sujeitos a alterações conforme o mapa de risco para Covid-19 divulgado pelo governo estadual.
NOVIDADES NO CARDÁPIO
Em Colatina, a cervejaria Liverpub (@cervejarialiverpub) preparou um cardápio exclusivo para delivery que traz entre os destaques quesadillas de carne. As tortilhas de trigo, recheadas com carne moída, legumes e queijo (R$ 40/4 unidades/com maionese de limão), também fazem parte do combo mexicano (a partir de R$ 112, para duas pessoas, com outros três petiscos). O combo inclui 1 litro do chope Victoria Pilsen da casa e ingredientes para preparar micheladas. Pedidos: (27) 99987-2454, às sextas e sábados. FOTO: Bia Brunow
Localizada no Vale do Caravaggio, em Santa Teresa, a Três Santas (@cervejariatressantas) destaca-se também pelos pães de fermentação natural, que compõem paninis e fartas bruschettas - a Pomerana (R$ 32) combina pão de milho, linguiça artesanal, cebola roxa e queijo pomerano (schmmierkäse). Uma dica é harmonizá-la com a cerveja La Sofia, do estilo Weiss. Entre os petiscos, os dadinhos de polenta (foto) remetem à tradição teresense, acompanhados por antepasto de linguiça e creme de queijo (R$ 30). Delivery e drive-thru às sextas e sábados e drive-thru aos domingos. (27) 99746-9270. A casa também entrega em Colatina, Vitória, Serra e Vila Velha, com agendamento prévio. FOTO: Marjori Crispim
Situada na entrada de Santa Teresa, a Cervejaria Teresense tem como carro-chefe as carnes preparadas na parrilha. Uma opção para petiscar é o Vulcão de Gorgonzola: 400g de alcatra de novilha (baby beef) e pão de cerveja recheado com molho cremoso de gorgonzola. Quanto: R$ 85,90. Delivery às sextas, sábados e domingos, das 10h às 16h (entregas na Grande Vitória toda sexta). Pedidos: (27) 99707-6062 ou pelo direct no Instagram @cervejariateresense. FOTO: Rodrigo Borçato
Com vista privilegiada para a Pedra Azul, a Ronchi Beer (@ronchibeer) oferece um amplo cardápio de pratos, petiscos e sobremesas para acompanhar suas cervejas. Um dos trunfos é o joelho de porco assado, servido com batata rústica, salsicha alemã chucrute, mostarda e molho agridoce de maçã (R$ 69). Para harmonizar com o prato, a casa sugere a Red Ale ou a IPA, disponíveis para delivery ou retirada aos sábados e domingos, das 11h às 18h. Pedidos: (27) 99989-5994 (somente cervejas). A cozinha funciona apenas com atendimento presencial. FOTO: Agência Photo
Em Domingos Martins, a Barba Ruiva (@cervejariabarbaruiva) também conta com um cardápio bem variado, que acaba de ganhar novos itens. Um deles é o cupim cozido por quatro horas e finalizado na manteiga (R$ 49/foto). Também são lançamentos a tulipinha de frango (R$ 46), o torresmo (R$ 39) e o bolinho de bacalhau (R$ 46), todos preparados no forno, além dos polpetones ao pomodoro (R$ 49). De quarta a sexta, das 10h às 16h. Sábado e domingo, das 10h às 16h, somente para retirada (bebidas e acessórios). A cozinha funciona apenas com atendimento presencial. (27) 3268-1223. FOTO: Daniel Buaiz