Confira petiscos imperdíveis em 5 cervejarias capixabas

Quem aprecia uma boa cerveja artesanal encontra inúmeras opções produzidas de Norte a Sul do Espírito Santo. Mas além de entregar ótimos chopes, algumas cervejarias capixabas investem na cozinha para oferecer uma experiência gastronômica completa, com pratos, petiscos, sobremesas, pães artesanais e churrasco.

Preparamos uma lista com dicas para comer bem em cinco estabelecimentos, de Colatina a Domingos Martins, passando por Santa Teresa. Os horários de funcionamento e a disponibilidade de delivery estão sujeitos a alterações conforme o mapa de risco para Covid-19 divulgado pelo governo estadual.