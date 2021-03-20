Aprenda a preparar molho cremoso de queijos com cerveja

Que carnes e queijos combinam bem a gente sabe, mas você já pensou em acrescentar cerveja? Na receita que mostraremos a seguir, de um molho bem queijudo, a bebida dá um toque especial. Fácil de preparar, o acompanhamento é perfeito para servir com carnes grelhadas ou assadas. Ficou curioso? Veja o passo-a-passo:
MOLHO CREMOSO DE QUEIJO COM CERVEJA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 xícara de queijo do reino ralado
- 1 xícara de queijo prato ralado
- 1 xícara de requeijão cremoso
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 250ml de cerveja pilsen
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de azeite
- Pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Rale os queijos e misture-os em uma vasilha com o amido de milho.
- Em uma panela, refogue o alho no azeite e quando ficar levemente dourado acrescente a cerveja.
- Assim que ferver, junte aos poucos a mistura de queijos, mexendo sempre até que derretam por completo.
- Adicione o requeijão cremoso e tempere com pimenta-do-reino.
- Sirva como acompanhamento para carnes.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.