Aprenda a preparar molho cremoso de queijos com cerveja

Que carnes e queijos combinam bem a gente sabe, mas você já pensou em acrescentar cerveja? Na receita que mostraremos a seguir, de um molho bem queijudo, a bebida dá um toque especial. Fácil de preparar, o acompanhamento é perfeito para servir com carnes grelhadas ou assadas. Ficou curioso? Veja o passo-a-passo: