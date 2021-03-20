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Aprenda a preparar molho cremoso de queijos com cerveja

Quer inovar no churrasco? Confira receita que combina a bebida com queijos prato e do reino em um bom acompanhamento para carnes

Publicado em 20 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 mar 2021 às 02:00
Molho de queijo com cerveja para servir com churrasco
O molho cremoso fica pronto em apenas meia hora e rende quatro porções Crédito: Tirolez/Divulgação
Que carnes e queijos combinam bem a gente sabe, mas você já pensou em acrescentar cerveja? Na receita que mostraremos a seguir, de um molho bem queijudo, a bebida dá um toque especial. Fácil de preparar, o acompanhamento é perfeito para servir com carnes grelhadas ou assadas. Ficou curioso? Veja o passo-a-passo:

MOLHO CREMOSO DE QUEIJO COM CERVEJA 

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara de queijo do reino ralado
  • 1 xícara de queijo prato ralado
  • 1 xícara de requeijão cremoso
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 250ml de cerveja pilsen
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Rale os queijos e misture-os em uma vasilha com o amido de milho.
  2. Em uma panela, refogue o alho no azeite e quando ficar levemente dourado acrescente a cerveja.
  3. Assim que ferver, junte aos poucos a mistura de queijos, mexendo sempre até que derretam por completo. 
  4. Adicione o requeijão cremoso e tempere com pimenta-do-reino.
  5. Sirva como acompanhamento para carnes.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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