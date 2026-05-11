Queda de contêiner deixa trânsito congestionado na Leste Oeste, em Vila Velha

Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste-Oeste, sentido bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A situação provocou um trânsito intenso na manhã desta segunda-feira (11). O acidente aconteceu no fim da tarde de domingo (10), no sentido Terminal de Itaparica.





Até o momento, não há informações sobre o que era transportado, nem a dinâmica do ocorrido.





Segundo informações apuradas pela repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, o container caiu naa pista e, na manhã desta segunda-feira, um guindaste foi mobilizado para auxiliar na retirada da estrutura.





Por conta do tombamento, o fluxo de veículos segue lento, principalmente para motoristas que saem da Rodovia Darly Santos em direção à Leste-Oeste.